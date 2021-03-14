نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع وطريقة الحجز والرابط المستخدم في المقال التالي

أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع وطريقة الحجز والرابط المستخدم، يعتبر انطلاق مشروع قطار الحرمين السريع هو الأكبر داخل منظومة النقل العام، ويعمل على تسهيل وتيسير الإنتقال بين العاصمتين المقدستين لصالح زوار الرحمن من الحجاج لبيت الله الحرام وضيوف المسجد النبوي الشريف.

ومن الحدير بالذكر أن مشروع قطار الحرمين الشريفين يحظي بدعم كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهذا بسبب ما يخلقه القطاع خاصة من امتياز في كسب النمو الاقتصادي وخلق للفرص الإقتصادية والتجارية ودعم وتحفيز لباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولهذا سوف نقوم اليوم بعرض خطوات الحجز في القطار، وأسعار تذاكر القطار، وأهم ما يميزه أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع التذكرة ذهابا من مكة إلى المدينة بسعر 150 ريال سعودي.

التذكرة من مكة إلى جدة بسعر 40 ريال سعودي.

التذكرة من المدينة إلى جدة بسعر 126 ريال سعودي.

التذكرة من جدة إلى المدينة الاقتصادية بسعر 46 ريالاً سعودياً.

التذكرة من مكة إلى جدة بدرجة رجال الأعمال بسعر 50 ريال سعودي، وللدرجة الاقتصادية 40 ريال سعودي.

التذكرة من مكة إلى المدينة الاقتصادية بدرجة رجال الأعمال بسعر 110 ريال سعودي، وللدرجة الاقتصادية بسعر 85 ريال سعودي.

التذكرة من مكة إلى المدينة يدرجة رجال الأعمال بسعر 250 ريال سعودي، وللدرجة الاقتصادية بسعر 150 ريالاً سعودياً.

التذكرة من جدة إلى المدينة الاقتصادية بدرجة رجال الأعمال بسعر 65 ريال سعودي، وللدرجة الاقتصادية بسعر 50 ريال سعودي.

التذكرة من جدة إلى المدينة بدرجة رجال الأعمال بسعر 210 ريال سعودي، وللدرجة الاقتصادية بسعر 125 ريال سعودي.

التذكرة من المدينة الاقتصادية إلى المدينة بدرجة رجال الأعمال بسعر 150 ريال سعودي، وللدرجة الاقتصادية بسعر 100 ريال سعودي. حجز تذاكر قطار الحرمين السريع أولا يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لقطار الحرمين السريع.

ثم اختيار نوع الرحلة سواء ذهاب وعودة أو ذهاب فقط.

ثم اختيار محطة المغادرة.

وبعدها اختيار محطة الوصول.

ثم القيام بتحديد موعد المغادرة في حالة الاختيار ذهاب فقط، وبالنسبة لاختيار ذهاب وعودة يجب تحديد كلا من موعد الذهاب وموعد العودة .

وبعدها القيام بتحديد درجة القطار.

ثم تحديد عدد أفراد الرحلة وتحديد الفئات العمرية لهم.

ثم القيام بالضغط على خيار البحث مميزات قطار الحرمين السريع يتمكن القطار من حمل 417 راكباً في الرحلة الواحدة، ويستطيع تحمل 60 مليون راكب بشكل سنوي.

كما يتميز القطار بالسرعة الفائقة حيث تصل سرعته إلي 300 كلم في الساعة الواحدة، مما يجعله القطار الأسرع داخل الشرق الأوسط.

يعمل القطار في الحد من الازدحام المروري وخصوصا في نقل الحجاج والمعتمرين، ويمكنك معرفة أيضا الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا عن طريق أبشر وموقع الوزارة بالخطوات

كما تحتوي محطات قطار الحرمين السريع بأماكن لكلٍ من الدفاع المدني ومكان محدد لهبوط الطائرات، والمطاعم والكافيهات، والعديد من الخدمات المميزة للركاب. أفضل طريقة لزيادة متابعين انستجرام 2021 الوسوم عمر شويل - جدة أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع وطريقة الحجز والرابط المستخدم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

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