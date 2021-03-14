نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة تبرع وزارة الموارد البشرية طريقة التسجيل برقم الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة تبرع وزارة الموارد البشرية هي إحدى أهم المنصات الإلكترونية وهي أحد أهم خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تهدف من خلال تقديمها إلى وصول التبرع المتقدم من المتبرعين من حول المملكة إلى مستحقيه دون التحيز ووفق إجراءات وإحصائيات غاية في الوضوح والشفافية، بالإضافة إلى أن التبرع الإلكتروني يسهل على الراغبين في التبرع الكثير من الوقت والجهد بالإضافة إلى أن حوكمة التبرعات تجعلها تصل لمستحقيها بشكل أدق، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التسجيل في منصة تبرع وزارة الموارد البشرية.

منصة تبرع وزارة الموارد البشرية

تهدف منصة تبرع وزارة الموارد البشرية إلى ضرورة وصول التبرعات لمستحقيها بعد الدراسة والتقصي من حالة المستفيد من التبرع وبالتالي فمن خلال هذه المنصة يتم التبرع بكل شفافية وفق الحالات المستحقة فعليًا للتبرعات ويحفز هذا أيضًا الثقة في التعامل بين المتبرعين والحكومة التي تتمثل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كيفية التسجيل في منصة تبرع وزارة الموارد البشرية

يمكن للأفراد الراغبين في التسجيل عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) الحصول على التسجيل من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة التبرعات الوطنية.

يتم الضغط على كلمة دخول والموجودة أعلى الصفحة.

يتم اختيار كلمة حساب جديد، لتظهر بعد ذلك أماكن لكتابة الاسم والبريد الإلكتروني وكذلك رقم الجوال الخاص بالراغب في التسجيل.

يتم بعد ذلك الضغط على كلمة استمرار واستكمال بعض البيانات الشخصية لتحصل على التسجيل فورًا.

تصنيف الفرص بمنصة تبرع وزارة الموارد البشرية

يستطيع الأفراد الاستفادة من منصة تبرع في تقديم أكثر من نوع من الفرص فيمكن تقديم مبالغ مالية ككفارة يمين وتكون المنصة مسئولة عن توزيعها وفق الشريعة الإسلامية، أو تقديم زكاة المال عبر المنصة، وهناك أيضًا فرص للمساعدة في العمليات الجراحية الحركة للمسنين والمحتاجين بالإضافة إلى العديد من الفرص الأخرى التي يمكن أن يستفاد منها المتبرع وتصل إلى المحتاج بصورة إلكترونية.

وتقوم المنصة بعرض كافة التفاصيل عن كل فرصة والمبالغ المتبقية والمدة الزمنية المتوفرة لبدء التنفيذ في إصدار التبرعات لمستحقيها ويمكن الاختيار ما بين المجالات المختلفة للتبرع واختيار المجال الأنسب والذي يرغب فيه المتبرع.