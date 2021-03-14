نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز تذاكر القطار بالحرمين الشريفين أون لاين عبر موقع hhr.sa وأسعار التذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى دائما المملكة العربية السعودية للنهوض بكافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين فيها والمقيمين فيها والزائرين لها، ومؤخراً سعت لتوفير الكثير من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لتسهل عليهم أمور الحج والعمرة، فزيارة بيت الله الحرام أمنية كافة المسلمين في بقاع الأرض ويتشوق الجميع لرؤية بيت الله، ولكن الأمر في بعض الأمور يكون صعب بسبب تنقل الحجاج من مكان لأخر، ووفرت المملكة قطار الحرمين وهو من أهم المشاريع الخاصة بالنقل والتي نفذتها المملكة مؤخراً، وسنرصد لكم متابعينا طريقة حجز قطار الحرمين السريع فتابعونا.

قطار الحرمين السريع

قطار الحرمين السريع يوفر للحجاج والمعتمرين التنقل من مكة المكرمة للمدينة المنورة والعكس صحيح في وقت قليل للغاية لا يتعدى ساعتين ونصف، علماً بان المدة الحقيقية تتجاوز الاربعة ساعات بين البلدين، وهذا القطار عبارة عن خط كهربائي مزدوج يحتوي على 35 قطار وزادت طاقته الاستيعابية لتسجل 60 مليون راكب سنوياً، وتقع محطة مكة المكرونة بالقطار في المدخل الرئيسي لمكة المكرمة وتصل مساحة تلك المحطة نحو 503 ألاف متر مربع.

طريقة حجز تذاكر القطار السريع بالحرمين

أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخراً أنه سيتم الحجز في قطار الحرمين السريع أون لاين اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 15 مارس 2021 وهذا استعداداً لتشغيله يوم الاربعاء الموافق 31 مارس 2021، وتتم عملية الحجز في القطار السريع على النحو التالي:

يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لحجز تذاكر القطار السريع بالحرمين.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الاستمارة الظاهرة أمامكم.

تحديد موعد وتاريخ الرحلة.

اختيار محطتي المغادرة والوصول.

سعر تذاكر قطار الحرمين السريع

سعر التذكرة من مكة المكرمة حتى المدينة المنورة نحو 150 ريال سعودي.

سعر التذكرة من مكة المكرمة حتى جدة نحو 40 ريال سعودي.

سعر التذكرة من المدينة المنورة حتى جدة 126 ريال سعودي.

أسعار رحلات قطار الحرمين الشريفين بعد انتهاء فترة الترويجية

سعر التذكرة من مكة المكرمة حتى جدة درجة رجال الأعمال 50 ريال سعودي والدرجة الاقتصادية 40 ريال سعودي.

سعر التذكرة من مكة المكرمة إلى المدينة الاقتصادية درجة رجال الأعمال 110 ريال سعودي والدرجة الاقتصادية 85 ريال سعودي.

سعر التذكرة من مكة المكرمة حتى المدينة درجة رجال الأعمال 250 ريال سعودي والدرجة الاقتصادية 150 ريال سعودي.

سعر التذكرة من جدة حتى المدينة الاقتصادية درجة رجال الأعمال 65 ريال سعودي والدرجة الاقتصادية 50 ريال سعودي.

سعر التذكرة من جدة حتى المدينة درجة رجال الأعمال 210 ريال سعودي والدرجة الاقتصادية 125 ريال سعودي.

سعر التذكرة من المدينة الاقتصادية حتى المدينة درجة رجال الأعمال 150 ريال سعودي والدرجة الاقتصادية 100 ريال سعودي.