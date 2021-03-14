نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغاء نظام الكفيل بالسعودية 2021 اليوم عبر وزارة الموارد البشرية وعمل إقامة دائمة مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق نظام الغاء نظام الكفيل بالسعودية 2021 تحت مسمى تحسين العلاقة التعاقدية بين العمال أصحاب العمل، بشأن نظام حماية الأجور وتوثيق العقود، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية، حيث أنه من المقرر أن يتم تطبيق هذا القرار بداية من يوم الأحد القادم الموافق 14 مارس 2021، والتي تتيح للعاملين العديد من المميزات الكبرى التي يتنظرها الوافدين منذ سنوات طويلة.

بدأت المملكة العربية السعودية منذ اليوم الأحد تطبيق نظام مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي نصت عليها بشأن إلغاء نظام الكفيل، وكانت قد أعلنت عنها عبر الموارد البشرية في نوفمبر الماضي، وتعد من المبادرات التي لاقت نجاح وتفاعل كبير، سعيًا من المملكة وراء بناء سوق عمل يجذب الكفاءات البشرية، تطويرًا لجميع الأنحاء وفق رؤية المملكة الجديدة 2030.

الغاء نظام الكفيل بالسعودية

هناك الكثير من المميزات التي تقع على الوافدين بعد تطبيق نظام إلغاء الكفالة للوافدين بالمملكة، ومن بينها :

تتيح للعامل إمكانية التنقل الوظيفي بين المنشآت.

تعطيه إمكانية الخروج والعودة والخروج النهائي.

يعزز نظام إلغاء الكفالة بالمملكة مرونة سوق العمل وتطوره، وذلك يساعد على رفع إنتاجية القطاع الخاص.

تساعد في رفع معدلات التوطين، وتحفز المنشآت عى جذب أفضل الكفاءات.

تعزيز حرية الانتقال من عمل إلى آخر عند انتهاء عقد العمل بدون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

شروط الاستفادة من إلغاء الكفالة

بعد أن أعلنت المملكة قرب تقريب النظام الجديد الذي يتيح للوافدين حرية التنقل في العمل، أشارت إلى أن هناك عدد من الشروط التي لابد من تطبيقها من أجل الاستفادة من القرار :

أن يكون العامل الوافد ضمن العمالة التي تخضع لنظام العمل.

لابد أن يكون قد مضى على العامل 12 شهر على الأقل لدى صاحب العمل منذ دخوله للمملكة، ولا يمكن نقل الخدمات قبل ذلك الوقت.

أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق.

أن يقدم العامل الوافد إشعار لصاحب العمل إلكترونيًا طلب نقل الخدمة قبل 90 يوم من الانتقال.

الإقامة المميزة في المملكة

تتيح مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية الموثقة وفق برنامج توثيق العقود، كما تقوم المحاكم العمالية بالفصل في المنازعات العمالية دون أن يتحمل العامل الوافد دفع أي رسم حكومية، ولكن المنشآة المستفيدة من نقل الخدمات إليها من تتحمل الرسوم الخاصة بعملية النقل.

ويمكن أن يحصل العامل على إقامة مميزة بعد إلغاء نظام الكفيل، ويعد هذا النظام واحدًا من أهم الأنظمة المفضلة للإقامة والتي تم إعتمادها منذ سنوات بسيطة، وتمنح تلك الإقامة العامل الوافد عدد من الخدمات والمزايا تشمل إقامة العمل، وتأشيرة الزيارة للأقارب وعمل مشاريع وامتلاك أعمال بداخل المملكة وغيرها من الخدمات.