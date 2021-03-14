نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توكلنا غير مصرح لك بالتجول معناها طرق التواصل مع الدعم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من مستخدمي تطبيق توكلنا عن سبب ظهور توكلنا غير مصرح لك بالتجول والتي يتم ظهورها في بعض الأحيان عقب تسجيل دخول توكلنا والبدء في استخدام التطبيق، هذا بالإضافة إلى مشكلة تطبيق توكلنا لا يعمل والتي قامت بالظهور أيضًا لبعض المستخدمين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سبب ظهور رسالة توكلنا غير مصرح لك بالتجول.

توكلنا غير مصرح لك بالتجول

تفيد ظهور رسالة توكلنا غير مصرح لك بالتجول للأشخاص الذين تم تسجلهم بالتطبيق وعند تحديد محل الإقامة يظهر للبرنامج أن المستخدم يقع ضمن منطقة حظر التجوال وبالتالي غير مصرح له بالخروج من المنزل والتنقل إلا من خلال إصدار تصريح عبر تطبيق توكلنا.

تطبيق توكلنا لدخول الأماكن العامة

أصدرت الحكومة قرارًا هامًا للمواطنين والمغتربين داخل المملكة العربية السعودية مفاده أنه لن يتم السماح بالدخول إلى الأماكن العامة والجهات الحكومية وكذلك بعض الأسواق العامة والمولات بدون التسجيل في تطبيق توكلنا وتفعيله وقد تم تفعيل هذا القرار منذ شهر فبراير ألفان وواحد وعشرون، وبسبب إضافة العديد من الخدمات المختلفة على التطبيق فقد زادت الضرورة على الحصول عليه وتفعيله من قبل جميع الأفراد.

خدمات تطبيق توكلنا

بعد أن قامت الحكومة بالتأكيد على ضرورة الحصول على التطبيق والعمل به وبعد رفع حظر التجول عن مدن ومحافظات المملكة فقد تم إضافة بعض الخدمات والتصاريح الهامة التي قد يحتاجها المواطنين والوافدين على حد سواء ومنها:

خدمة المحفظة الرقمية: والتي تمكن المستخدم من الحصول على كل الأوراق الحكومية الخاصة به وقت الحاجة إليها كالهوية الوطنية للمواطنين والإقامة للمغتربين والتي يسمح له باستعراضها عبر التطبيق بكل سهولة.

خدمة عرض المواعيد: والتي تتيح للمستخدم معرفة كافة المواعيد التي تم حجزها ببعض المؤسسات الحكومية كمصلحة الجوازات وكذلك الأحوال المدنية، كما أن هناك خدمة عرض مواعيد الجهات العدلية والتي تكون مرتبطة برقم الهوية.

خدمة تصاريح اعتمرنا: والتي من خلالها يمكن عرض التصاريح الخاصة بالعمرة وإلغائها إذا اضطر المستخدم لذلك.

الدعم الفني لتوكلنا

يمكن للأفراد من خلال رقم 8001289999 التواصل مع الدعم الفني للتطبيق ومعرفة كافة التفاصيل وتقديم الشكاوى.