- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توكلنا غير مصرح لك بالتجول معناها طرق التواصل مع الدعم الفني في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتساءل العديد من مستخدمي تطبيق توكلنا عن سبب ظهور توكلنا غير مصرح لك بالتجول والتي يتم ظهورها في بعض الأحيان عقب تسجيل دخول توكلنا والبدء في استخدام التطبيق، هذا بالإضافة إلى مشكلة تطبيق توكلنا لا يعمل والتي قامت بالظهور أيضًا لبعض المستخدمين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سبب ظهور رسالة توكلنا غير مصرح لك بالتجول.
توكلنا غير مصرح لك بالتجول
تفيد ظهور رسالة توكلنا غير مصرح لك بالتجول للأشخاص الذين تم تسجلهم بالتطبيق وعند تحديد محل الإقامة يظهر للبرنامج أن المستخدم يقع ضمن منطقة حظر التجوال وبالتالي غير مصرح له بالخروج من المنزل والتنقل إلا من خلال إصدار تصريح عبر تطبيق توكلنا.
تطبيق توكلنا لدخول الأماكن العامة
أصدرت الحكومة قرارًا هامًا للمواطنين والمغتربين داخل المملكة العربية السعودية مفاده أنه لن يتم السماح بالدخول إلى الأماكن العامة والجهات الحكومية وكذلك بعض الأسواق العامة والمولات بدون التسجيل في تطبيق توكلنا وتفعيله وقد تم تفعيل هذا القرار منذ شهر فبراير ألفان وواحد وعشرون، وبسبب إضافة العديد من الخدمات المختلفة على التطبيق فقد زادت الضرورة على الحصول عليه وتفعيله من قبل جميع الأفراد.
خدمات تطبيق توكلنا
بعد أن قامت الحكومة بالتأكيد على ضرورة الحصول على التطبيق والعمل به وبعد رفع حظر التجول عن مدن ومحافظات المملكة فقد تم إضافة بعض الخدمات والتصاريح الهامة التي قد يحتاجها المواطنين والوافدين على حد سواء ومنها:
- خدمة المحفظة الرقمية: والتي تمكن المستخدم من الحصول على كل الأوراق الحكومية الخاصة به وقت الحاجة إليها كالهوية الوطنية للمواطنين والإقامة للمغتربين والتي يسمح له باستعراضها عبر التطبيق بكل سهولة.
- خدمة عرض المواعيد: والتي تتيح للمستخدم معرفة كافة المواعيد التي تم حجزها ببعض المؤسسات الحكومية كمصلحة الجوازات وكذلك الأحوال المدنية، كما أن هناك خدمة عرض مواعيد الجهات العدلية والتي تكون مرتبطة برقم الهوية.
- خدمة تصاريح اعتمرنا: والتي من خلالها يمكن عرض التصاريح الخاصة بالعمرة وإلغائها إذا اضطر المستخدم لذلك.
الدعم الفني لتوكلنا
يمكن للأفراد من خلال رقم 8001289999 التواصل مع الدعم الفني للتطبيق ومعرفة كافة التفاصيل وتقديم الشكاوى.
- طريقة تحميل لعبة فورت نايت بالإصدار الجديد Fortnite 2021
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توكلنا غير مصرح لك بالتجول معناها طرق التواصل مع الدعم الفني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.