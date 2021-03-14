يصل إلى 250 ألف ريال.. خطوات الحصول على تمويل شخصي من تسهيل للتمويل 1442

في أقل من 60 دقيقة يمكن للمواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية الحصول على تمويل شخصي من تسهيل للتمويل 1442هـ، بقيمة تصل إلى 250 ألف ريال، فيما يأتي ذلك في إطار تقديم الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، وفي الوقت نفسه تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، كما تعد الشركة أحد الأنظمة الموثوقة في المملكة التي تقدم منتجات وأجهزة بأسعار منافسة، وبالتقسيط المريح لجميع الفئات، دون الحاجة إلى دفع ثمن السلع بالكامل، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار.

خطوات الحصول على تمويل شخصي من تسهيل للتمويل

من الممكن الحصول على تمويل شخصي من تسهيل للتمويل بكل سهولة من خلال موقع الشركة عبر الإنترنت، والقيام بعدد من الخطوات البسيطة كما على النحو الآتي:

الدخول إلى رابط خدمة التقسيط لشركة تسهيل. ندخل رقم الهوية أو الإقامة، والنقر على زر الخطوة التالية. علينا إدخال جميع البيانات المطلوبة، ومنها الاسم، وتاريخ الميلاد، والدخل الشهري، ورقم الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني. التحقق من رقم الجوال، ثم استلام رسالة تأكيد. نختار المنتج الذي نريده، وهو التمويل الشخصي “تورق”. نختار أقرب فرع. ندخل قيمة التمويل المطلوبة وخطة الأقساط المناسبة في الخانة المقابلة، ثم النقر على زر الخطوة التالية. يجب تعبئة البيانات المطلوبة، والنقر على الخطوة التالية. لا بد من الموافقة على الإقرار والأحكام والشروط، لتتم الموافقة على التمويل.

شروط تقسيط التمويل من تسهيل

حددت شركة تسهيل، عددًا من الشروط التي يجب تحقيقها، لمن يرغب في الحصول على تمويل بالقسط، سواء للموظفين أو المتقاعدين أو العسكريين، حيث جاءت الشروط على النحو الآتي:

لا تقل خدمة الموظف عن سنة إن كان عمره يتراوح بين 23 و 25 عامًا. إذا كان الموظف أكبر من 25 وحتى 60 عامًا، يجب ألا تقل الخدمة عن 3 أشهر. يجب ألا يقل دخل الموظف عن 5 آلاف ريال للمواطنين، و8 آلاف ريال للمقيمين. يجب أن تكون جهة العمل معتمدة لدى شركة تسهيل. بالنسبة للمتقاعدين، فيجب ألا يقل الدخل الشهري عن 5 آلاف ريال سعودي. يلزم أن يكون المتقاعد مشمولا بنظام التقاعد التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد. بينما العسكريين فيجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة. لا يزيد عمر المتقدم العسكري على 50 سنة. يجب ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5 آلاف ريال سعودي. لا تقل مدة خدمة العسكري عند تقديم الطلب عن 3 أشهر.

الأوراق المطلوبة للتقسيط من تسهيل

يتطلب التقسيط من تسهيل، بعض الأوراق التي تضمن حق الشركة، وتؤكد جدية العميل في دفع الأقساط، وهي على النحو الآتي:

بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو بطاقة الإقامة للوافدين على أن تكون سارية الصلاحية.

توفير العنوان الوطني.

إحضار شهادة من التأمينات أو المؤسسة العامة للتقاعد، بالنسبة للمتقاعدين.

إحضار بطاقة العمل وتعريف الراتب، بالنسبة للعسكريين.