هدايا عيد الأم مكتبه جرير وخصومات مثيره وهدايا الشراء

هدايا عيد الأم مكتبه جرير، من اهم وافضل واحدث العروض التي تم أطلاقها بالمملكة العربية السعودية والتي أعلنت عنها مكتبه جرير عبر صفحتها الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسال العديد من المواطنين السعوديين عن تلك العروض والعروض التي تم إطلاقها حديثا بمكتبه جرير مثل عروض هواتف سامسونج والعروض الأسبوعية لشهر مارس والتي يمكن للمواطن بالحصول عليها بكل سهوله، وسوف نشرح عروض عيد الأم مكتبه جرير بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.

هدايا عيد الأم مكتبه جرير

أعلنت مكتبه جرير حديثا وفي هذا الشهر هدايا عيد الأم والتي اعلن عنها وعن اهم الخصومات والهدايا التي يمكن أن يقدمها الإنسان إلي امه في عيد الأم، هدايا عيد الأم مكتبه جرير يمكن للمواطنين الحصول علي العروض والخصومات من خلال صفحه المكتبة الرسمية والتي يمكن طلب المنتج من خلالها وهناك أيضا منتجات يمكنك تقسيطها والتي يمكن معرفتها من خلال مكتبه، وعند طلب العروض يجب كتبه العنوان بالتفصيل لضمان نجاح توصيل المنتج.

اهم هدايا عيد الأم مكتبه جرير

علنت مكتبه جرير عن مجموعه من الهدايا والعروض التي يمكن تقديمه للام والتي تتلخص في الأتي:

كمبيوتر لوحي هواوي ميت باد برو 8 2020 جيل رابع بسعر 2349 ريال بدلا من 2629 ريال.

لاب توب اتش بي notebook 15.6 بوصه بسعر 249 ريال بدلا من 2349 ريال.

شاشه بكينيو xl2731 27 بوصه أل أي دي بدقه 1080 بكسل بسعر 1149 ريال بدلا من 1699 ريال.

شاشه بيكيو منحنيه 35 بوصه بسعر 2749 ريال بدلا من 3249 ريال.

جهاز عرض محمول دي أل بي بكينيو 200 لون بسعر 1329 ريال بدلا من 1629 ريال وهدايا بقيمه 199 ريال.

هواتف عيد الأم مكتبه جرير

والجدير بالذكر انه تم الإعلان أيضا علي مجموعه من الهواتف الحديثة بمناسبه عيد الأم والتي تتضمن في الأتي:

أيفون 12 بسعة 64 جيجا باللون الأزرق جيل خامس بسعر 3799 ريال مع هدايا بقيمه 239 ريال.

سامسونج جالكسي أس 21 ألترا بسعة 256 جيجا باللون الأسود بسعر 5399 ريال مع هدايا بقيمه 1800 ريال.

أيفون 12 برو بسعة 128 جيجا باللون الأزرق بسعر 4699 ريال.

سامسونج جالكسي أس 21 بسعة 256 جيجا باللون الأرجواني بسعر 3349 ريال بدلا من 3549 ريال وهدايا بقيمه 1300 ريال.

سامسونج جالكسي أس 20 أف أي بسعة 128 جيجا بسعر 2240 ريال بدلا من 2999 ريال وهدايا بقيمه 800 ريال.