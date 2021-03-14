تمويل شخصي بنك الراجحي يصل إلى 2 مليون ريال

الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي من الأمور اليسيرة التي يهتم بها البنك ولكنها تحتاج إلى وجود حساب لك على منصة البنك الرسمية على الإنترنت، وتتعدد عروض التمويل من بنك الراجحي ولكن سوف نتعرف على طريقة التقديم على التمويل الشخصي واهم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل من موقع البنك الإلكتروني، حيث أن تمويل مصرف الراجحي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن أن يصل تمويل الراجحي الشخصي إلى 2 مليون ريال سعودي.

طريقة التقديم على تمويل شخصي من بنك الراجحي

يوفر لك بنك الراجحي الحصول على تمويل في نصف ساعة من خلال التقديم الإلكتروني الذي سهل الكثير من التعاملات البنكية ووفر الكثير من الوقت والجهد ويمكن التقديم على التمويل بهذه الخطوات:-

الوصول على موقع بنك الراجحي على شبكة الإنترنت.

إذا لم لديك حساب على بنك الراجحي فيمكنك فتح حساب على الموقع وتفعيله لتتمكن من طلب التمويل.

في حال توفر لديك حساب بالفعل قم بالدخول على خدمة التمويل الشخصي.

كتابة البيانات المطلوبة ومنها الاسم والجنسية والجنس والعمر.

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة للمقيم.

الإجابة على هل لديك حساب مصرف الراجحي.

الانتقال على بيانات العميل المالية ومنها الراتب الشهري وهل لديك راتب محول على الراجحي.

اختيار نوع القطاع الذي يعمل به حكومي أو خاص.

إدخال بيانات التواصل مثل رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني والعنوان.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي

يتمكن عميل بنك الراجحي من الحصول على التمويل الشخصي في خلال نصف ساعة فقط عندما تتوافر فيه بعض الشروط ومنها:-

أن يكون العمر الخاص بالمتقدم لا يتعدى 60 عام.

لا يقل قيمة التمويل المطلوب عن 2 ألف ريال سعودي.

يتم التحويل للراتب على البنك لخصم الأقساط.

لا تقل مدة العمل لـ موظف الحكومة عن شهر ولا تقل مدة العمل لموظف القطاع الخاص عن 3 أشهر.

والجدير بالذكر أنه يمكن لعملاء مصرف الراجحي وغير العملاء من السعوديين أو المقيمين بالمملكة التواصل مع بنك الراجحي من خلال الرقم التالي 8001241222 للعملاء الجدد، ورقم 8001248880 للعملاء الحاليين، وذلك للشكاوى والاستفسارات.