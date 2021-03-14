عروض هيونداي تقسيط بدون شروط أقل من 1600 ريال

عروض تقسيط شركة هيونداي أحد أكثر الشركات رواجًا في المملكة العربية السعودية رائعة حيث يمكنك أن تقوم بتقسيطها بشروط سهلة جدًا وميسرة، وبدون شروط وفق الحالة الخاصة بالعميل والظروف التي يعيش بها وكذلك وظيفته بل يمكن أن تقوم بالتقسيط وفق شريحة أقساط سيارات أقل من ألف و 600 ريال سعودي وذلك لأن هذه الأقساط لن تكون كبيرة بالنسبة للكثير من الأشخاص.

عروض هيونداي من شركة الوعلان بالتنسيق مع بنك الراجحي أقل من 1600 ريال سعودي

العروض الأفضل مقدمة من شركة هيونداي للسيارات لشركة الوعلان وبنك الراجحي يمكنك أن تحصل على تقسيط باستخدام تأجير السيارات بتحويل الراتب وبدون دفعة أولى وبدون شروط وبدون أي رسوم إدارية والقسط الشهري منخفض أما الدفعة الأخيرة يمكن أن تصل لـ أربعين بالمائة والمدة ستين شهرًا، ومعدل النسبة السنوي يبدأ من 5.82 بالمائة، هذا العرض مستمر حتى نهاية شهر مارس 2021 أو نفاذ الكمية أيهما يسبق.

عرض الوعلان ولكن تأجير السيارات التقسيطي بدون تحويل راتب على بنك الراجحي

نفس شروط القسط بتحويل راتب ولكن هناك فروقات سنذكرها هنا فالعرض بدون أي رسوم إدارية، إلا أن الدفعة الأولى تبدأ من 5% وهذا هو الفرق، والقسط منخفض، أيضًا الدفعة الأخيرة مختلفة فهي في هذه الحالة 35% ومدة التقسيط شتين شهرًا، ومدة التقسيط نفسها هي ستين شهرًا ومعدل النسبة السنوي يبدأ بـ 7.25 بالمائة وهذا العرض يسري حتى 31 مارس 2021 أو حتى تنفذ الكمية أيهما أسبق.

العروض المقدمة من شركة المجدوعي للسيارات هيونداي أقل من 1600 ريال سعودي بنك الراجحي

تأجير السيارات بتحويل الراتب:له مجموعة من المزايا كالتالي لا يوجد فيه أي دفعة مقدمة، وبدون رسوم إدارية، وقسط شهري منخفض، والدفعة الأخيرة حتى%40، والمدة 60 شهر، ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 4.76%، وتأجير السيارات بدون تحويل الراتب، ودفعة أولى تبدأ من%5 ، وبدون رسوم إدارية، وقسط شهري منخفض، والدفعة الأخيرة حتى %35، المدة 60 شهر، والمعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من7.25%.

امثلة :

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000ريال 5 سنوات 4.76% 959 ريال 30,000 ريال

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 3,750 ريال 5 سنوات 7.25% 1,045 ريال 26,250 ريال

مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 90,000 ريال 5 سنوات 4.76% 1,150 ريال 36,000 ريال