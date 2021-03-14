كيفية الإستعلام عن اسقاط قروض بنك التسليف الجديدة 1442 بالتفاصيل كاملة

بالرغم من إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي أطاح باقتصاد الكثير من الدول، وأدى إلى اضطراب الحالة الاقتصادية للكثير من الأشخاص والعائلات، بسبب فرض حظر التجول الذي دام لعدة أشهر، مما أدى إلى توقف دخل الكثيرين، في نفس ذات الوقت قام الكثير من البنوك المصرفية مثل بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية بإسقاط قروض بنك التسليف، رفقا بصعوبة المعيشة التي يشهدها الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف الجديدة 1442.

طريقة الاستعلام عن إسقاط قرض بنك التسليف:

يمكن الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف الجديدة ومعرفة قيمة اخر قسط في بنك التسليف بالمملكة من خلال الرابط الذي تم تحديده من بنك التسليف، والخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

وبعد ذلك يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة من حيث كلمة السر ورقم الهوية الوطنية.

وبعد الإنتهاء قم بالضغط على خانة القرض، ومنها إلى خانة التقارير والطباعة.

وبعدها سوف تظهر كل المعلومات الخاصة بآخر قسط للقرض من بنك التسليف السعودي.

ومن المتعارف عليه أن بنك التسليف يقدم رقم خاص لخدمة العملاء من أجل الاستعلام عن أي معلومات خاصة بإسقاط قرض الخاص بك في بنك التسليف الجديدة 1441، ويتم هذا من خلال الرقم 920008002.

إسقاط قروض بنك التسليف:

يمكن الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية من خلال الرابط الرسمي الذي تم الاعلان عنه من قبل بنك التسليف.

وبعد ذلك يتم التأكد من تقديم كل ما يخص الشخص المتقدم بطلب إعفاء من باقي أقساط القرض من بنك التسليف.

وتقديم الأوراق اللازمة والخاصة بإثبات الهوية الوطنية والحالة الاجتماعية للشخص.

كما يجب أن يقوم الشخص المتقدم بالامضاء على أوراق طلب الاعفاء وتسجيل رقم الهوية الوطنية في أوراق الطلب.

وفي حين الإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة التي حددها بنك التسليف وذلك للاعفاء من باقي الأقساط التي عليك، سوف يتم إستقبال رسالة نصية على الهاتف الجوال المسجل بحالة قبول طلب الإعفاء أو الرفض

الاستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية والسجل:

لكي تقوم بالاستعلام عن قرض بنك التسليف كل ما عليك هو إتباع كافة الخطوات التالية وهي:

أولا عليك بتسجيل الدخول الى الموقع الرسمي الخاص ببنك التسليف من خلال الرابط التالي هنا. إذا لم تكن تمتلك حساب شخصي عليك بالتسجيل فى الموقع، أما إذا كنت تمتلك حساب عليك بتسجيل الدخول إليه. بعد أن تقوم بعملية تسجيل الدخول سوف تظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بك ومنها الإقراض. عليك بالدخول إلى خانة الأقساط المتأخرة وسوف تظهر كافة المبالغ المالية المتأخرة ويجب سدادها.

وبهذا نكون انتهينا من تقديم كل ما يتعلق بإسقاط قروض بنك التسليف الجديدة 1442.