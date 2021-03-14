كيفية التسجيل في لقاح فايزر في السعودية عبر تطبيق صحتي

التسجيل في لقاح فايزر في المملكة العربية السعودية هو أحد الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل القيام بعملية التسجيل في لقاح فيروس كورونا وحجز موعد للحصول عليه من أجل الوقاية من هذا الفيروس وخاصة بعد أن قامت وزارة الصحة السعودية من توفير هذا اللقاح لجميع المواطنين.

التسجيل في لقاح فايزر

أعلنت وزارة الصحة السعودية بأنها قامت باجراء العديد من الاختبارات علي لقاح فيروس كورونا المستجد الأمريكي فايزر وذلك من بعد ثبوت فاعلية هذا اللقاح في الوقاية من الفيروس اللعين وأن هذا اللقاح أمن، وقد أوضحت وزارة الصحة بإن هذا اللقاح سيتم تقديمة لجميع المواطنين والوافدين في المملكة للحد من إنتشار هذا الفيروس.

خطوات التسجيل في تطبيق صحتي

التسجيل في تطبيق صحتي هو أحد الأمور الهامة التي ينبغي علي جميع المواطنين في المملكة بالقيام بها حيث يتم التسجيل في التطبيق عن طريق القيام بالخطوات الأتية وهي:

تحميل التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بالهاتف المحمول لديك.

تثبيت التطبيق علي الهاتف المحمول.

الضغط علي زر إنشاء حساب جديد.

تحديد الجنسية سواء كنت مواطن أو مقيم في المملكة.

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة الوطنية.

كتابة البيانات الشخصية الخاصة بك في المكان المخصص لها.

إدخال كلمة سر لحسابك.

تأكيد كلمة السر في حسابك.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة التسجيل في لقاح فايزر

حتي تستطيع التسجيل في اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية ينبغي عليك القيام بعده خطوات بسيطة وهي تلتخص في السطور التالية:-

فتح تطبيق صحتي علي الهاتف المحمول الخاص بك.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.

اختيار من القائمة التسجيل في لقاح كورونا.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية الخاصة بك في المكان المخصص لها.

إدخال البيانات الخاصة بالأمراض والتاريخ الصحي لك.

كتابة تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

بعد ذلك يتطلب منك تحديد أقرب وحدة صحية له.

اختيار الموعد المناسب من قائمة المواعيد.

الضغط علي زر التسجيل.