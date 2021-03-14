absher.sa منصة ابشر تسجيل جديد الاستعلام عن نتائج القبول النهائي لوظائف الأمن البيئي

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول النهائي الأمن البيئي 1442 للرتب العسكرية “وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي”، بالقوات الخاصة بالأمن البيئي، وذلك على منصة أبشر توظيف السعودية، والتي يتابعها من تقدم للالتحاق بالوظائف التي تُعلنها منصة أبشر توظيف، ومن الوظائف المنتظر إعلان نتائجها، وظائف الأمن البيئي، خاصة بعدما انتهت مرحلة التقديم، وفق الشروط والمعايير المحددة، هذا وتتيح بوابة منصة ابشر للتوظيف، خدمة التوظيف، والتي يتم الإعلان من خلال البوابة عن الوظائف، وذلك حسب الاحتياجات التي تقوم بتحديدها الجهة المستفيدة، وكذلك تعلن البوابة عن المؤهلات والشروط التي تتطلبها كل وظيفة يتم الإعلان عنها على بوابة أبشر للتوظيف.

الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي أو النهائي الوظائف العسكرية للأمن البيئي 1442

بوابة ابشر للتوظيف والقطاعات المستفيدة من الخدمة

المتقدمين البحث عنها في الفترة الأخيرة بعد انتهاء التقديم فيها، وقد تم التقديم وتنظيم الشرط على منصة ابشر الإلكترونية للتوظيف، والتي تقوم بطرح الوظائف بالقطاع الحكومي والعسكري في المملكة العربية السعودية وتباشر التسجيل الإلكتروني واستخراج نتائج القبول وأيضا تحديد مواعيد التقديم والمقابلة الشخصية.

الاستعلام عن نتائج الأمن البيئي 1442 “القبول المبدئي”

الدخول على رابط منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية. إدخال اسم المستخدم كلمة المرور. اتباع الخطوات المطلوبة كما هو في الفيديو السابق. الضغط على استعلام.

تسجيل الدخول لمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية باسم المستخدم أو رقم الهوية

طريقة تسجيل مستخدم جديد لمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية

للتسجيل الجديد بمنصة أبشر الإلكترونية يجب إدخال وتعبئة جميع الحقول السابقة على رابط منصة أبشر تسجيل جديد، وتشمل تلك البيانات ما يلي:

رقم الهوية الوطنية للمستخدم الجديد.

رقم الهاتف الجوال.

اسم المستخدم باللغة الإنجليزية.

اختيار كلمة للمرور “كلمة سر” ويجب أن تحتوي كلمة المرور على 8 خانات على الأقل، بحيث تشمل حرف كبير وحرف صغير على الأقل، كما يجب ألا تحتوى كلمة المرور على أي رموز.

إعادة كتابة كلمة المرور في خانة “تأكيد كلمة المرور”.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم الجديد.

إعادة كتابة البريد الإلكتروني للتأكيد.

بجب اختيار اللغة الإنجليزية كلغة مُفضلة.

إدخال الرمز المرئي المكون من 4 أرقام.

وضع علامة صح في مربع قر بأني اطلعت على شروط الاستخدام و سياسية الخصوصية و أوافق عليها.

الضغط على أيقونة التالي.

سيقوم النظام من التحقق من البينات التي أدخلها المُستخدم.

وتفتح لك صفحة انتهاء عملية التسجيل.

وتجدر الإشارة إلى قيام مركز المعلومات الوطني بتطوير الخدمة المُتعلقة بالتوظيف، من خلال منصة أبشر للتوظيف، حيث تم توحيد الإجراءات الخاصة بعملية التوظيف، وكذلك استلام طلبات التوظيف إلكترونياً، وذلك عن طريق رابط موقع أبشر للتوظيف Jobs.moi.gov.sa، هذا وسيتم من خلال رابط الموقع الإعلان والاستعلام عن نتائج القبول المبدئي أو النهائي، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالوظيفة، والتي تقوم بها الجهة التي أعلنت عن تلك الوظائف.

وبذلك ومن هلال هذا التقرير نكون قد قدمنا لكم نبذه من خدمات بوابة منصة أبشر، وطريفة الاستعلام عن نتائج القبول سواء كان قبول مبدئي أو نهائي لنتيجة الأمن البيئي 1442 للرتب العسكرية، والتي يتم التقديم لها تباعاً من خلال النصة السعودية أبشر للتوظيف، كما قمنا أيضا بالشرح التفصيلي لطريقة تسجيل مستخدم جديد لمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية.