شروط الخروج والعودة في النظام الجديد للعمالة الوافدة 2021

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شروط الخروج والعودة في النظام الجديد للعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من ضمن الاشياء التي يبحث عنها الكثير من العمال الوافدين في المملكة العربية السعودية من أجل معرفة الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة من أجل الحصول علي تأشيرة الذهاب والعودة والتي قد تم وضعها من أجل القيام بتحسين وضع العامل.
الخروج والعودة في النظام الجديد
قامت وزارة العمل السعودية بتحديث العديد من الأشياء التي تخص العمال الوافدين والتي منها قانون تأشيرة الخروج والعودة والذي كان يتطلب في السابق موافقة الكفيل وصاحب العمل ولكن بعد تحديث القوانين أصبح من الممكن إن يقوم العامل باستخراج هذه التأشيرة مباشرة بدون موافقة صاحب العمل.
طريقة إستخراج تأشيرة الخروج والعودة
يتم إستخراح تأشيرة الخروج والعودة في المملكة العربية السعودية إلكترونياً حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع منصة أبشر علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم كلمة السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة خدماتي.
- اختيار من قائمة الخدمات الجوزات.
- بعد ذلك تقوم باختيار إصدار تأشيرة.
- اختيار إصدار تأشيرة الخروج والعودة.
- تقوم بالضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام التي تتطلب منك.
- بعد ذلك تضغط علي زر طلب جديد.
- تكتب البيانات التي تتطلب منك.
- تحديد مدة التأشيرة.
- الضغط علي زر الإستخراج.
شروط الخروج والعودة في النظام الجديد
هناك العديد من الشروط والتي تم وضعها للعامل من أجل استخراج هذه التأشيرة حيث تتلخص تلك الشروط في النحو التالي:
- يشترط إن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية في المملكة وليس من العمالة المنزلية.
- يجب إن يكون لدي العامل عقد عمل ساري المفعول وموثق حيث لا يستطيع العامل استخراج تلك التأِشيرة وعقد العمل منتهي.
- يجب إن تكون بطاقة الإقامة سارية المفعول لمدة تتخطي مدة التأشيرة.
- يشترط إن يكون جواز السفر الخاص بالعامل الوافد ساري المفعول لمدة لا تثقل عن ثلاث أشهر.
- سداد كافة المخالفات المرورية الموجودة علي العامل الوافد.
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