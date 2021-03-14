نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق إيجارو ejaro لتأجير سيارتك وزيادة دخلك أفضل منصة مُرخصة في السعودية والخليج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق إيجارو ejaro لتأجير سيارتك وزيادة دخلك الشهري أفضل منصة مُرخصة في السعودية والخليج، ترجع فكرة تطبيق إيجارو إلى توفير إمكانية تأجير السيارة وتحقيق زيادة في دخلك الشهري من خلال منصة موثوقة ومرخصة، فإذا أردت تأجير سيارتك للاستفادة منها فإن إيجارو يُساعدك على تأجير السيارة، يتم التوثيق أولاً عن طريق أبشر لذا فإن المُخالفات تكون على مُستأجر السيارة، وسيتم تطبيق تأمين شامل على السيارة قبل تأجيرها في حالة إذا حدث شئ لها لا قدر الله، ويتم التأمين من خلال شركة ميدغلف بحيث يُغطي الإستخدام التجاري لسيارتك الشخصية، يتوفر تطبيق ejaro في أبل ستور وفي جوجل بلاي كذلك، وسنتناول اليوم مزايا وطريقة إستخدام تطبيق إيجارو تفصيلاً.

طريقة إستخدام تطبيق إيجارو ejaro لتأجير السيارة

بعد تنزيل تطبيق إيجارو الذي تم منحه رخصة رسمية بالسعودية ودول الخليج يتم فتح التطبيق واختيار اللغة العربية، بعد ذلك قم بتحديد السيارة المرغوبة لديك وحجزها عن طريق جوالك بكل سهولة، ومن مميزات التطبيق أن مبلغ الاستئجار أقل بنسبة 30 % من شركات إيجار السيارات، ويتوفر مجموعة أكبر من السيارات الاقتصادية والفاخرة كما أن طريقة الدفع سهلة وأمنة، لذا فإن أول ما عليك القيام به هو تسجيل الدخول عبر إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول إذا سبق لك التسجيل من قبل، وإذا لم يسبق لك التسجيل من قبل يتم الضغط على لم يسبق لي إنشاء حساب، ليتم تحويلك على صفحة انشأ حساب لدى تطبيق إيجارو.

إنشاء حساب جديد في تطبيق ejaro

يتم إختيار نوع الهوية ثم ملء كافة البيانات المطلوبة من الجنسية ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم قم بالضغط على التالي، وسوف يعرض لك تطبيق إيجارو صفحة جديدة يطلب منك فيها إدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني، بالاضافة إلى كلمة المرور وتأكيدها عبر كتابتها مرة أُخرى، بعدها سوف تظهر لك كافة إرشادات تطبيق إيجارو عليك معرفتها وقراءة سياسة الإستخدام والخصوصية ثم الضغط على التالي، وسيتم إرسال رسالة على جوالك بها رمز للتحقق عليك إدخاله في المكان المُخصص لتأكيد الحساب، وبتلك الكيفية تكون قد انتهيت من انشاء حساب على تطبيق ejaro.

طريقة استئجار سيارة عبر تطبيق إيجارو

بتم إختيار إحدى السيارات المعروضة التي تنال إعجابك في تطبيق إيجارو، أو يتم البحث عن سيارات في منطقة مُعينة من خلال التطبيق، ثم الضغط على صورة السيارة المُفضلة وستظهر أمامك البيانات الخاصة بالسيارة بالإضافة إلى موقع الاستلام والتسليم، عليك الضغط عليه وفي الأسفل سترى شروط الإيجار عليك الإطلاع عليها، بعدها سيكون عليك تحديد مدة إيجار السيارة عبر الضغط على تاريخ الرحلة ثم الضغط على حفظ، بعد ذلك قم باختيار أيقونة الذهاب إلى الدفع والضغط على احجز الآن، وهكذا تكون قد انتهيت من استئجار السيارة بنجاح، وبنفس الطريقة يمكنك رفع بيانات سيارتك وعرضها للإيجار من خلال تطبيق إيجارو.