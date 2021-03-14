الأسبوع القادم بدء حجز تذاكر قطار الحرمين السريع .. تعرف على طريقة الحجز 

بدء حجز تذاكر قطار الحرمين السريع ، يعد قطار الحرمين الشريفين السريع من المشروعات السعودية، وهو خط سكة حديد استطاع ربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، حيث يمكن للمستقلين الوصول في غضون نصف ساعة فقط، نظراً لسرعته تشغيله التي تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، كما أنه يتسع لحوالي 60 مليون مسافر في العام الواحد، وكان الانطلاق الأول لقطار الحرمين السريع في عام 2018 تزامنا مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وتستعد المملكة لإعادة تشغيل القطار مرة أخرى خلال الشهر الجاري.

بدء حجز تذاكر قطار الحرمين السريع

قامت المملكة العربية السعودية بتعليق الرحلات الخاصة بقطار الحرمين الشريفين منذ مارس الماضي عقب تفشي وباء كورونا، وها هي الآن تستعد لإعادة فتحه مرة أخرى خلال الأسبوع القادم، حيث أكدت الإدارة الخاصة بالقطار أنه يمكن لجميع الراغبين في حجز التذاكر الدخول على الموقع الإلكتروني من يوم الإثنين القادم، وذلك لإعادة تشغيل القطار نهاية الشهر الجاري، وتشمل الحجوزات السفر من وإلى (مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالله، محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية).

كيفية حجز تذاكر قطار الحرمين السريع

يمكن لراغبي السفر عبر قطار الحرمين السريع حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالقطار عن طريق ملء البيانات الخاصة بالحجز بتحديد موعد الرحلة، محطة المغادرة والوصول، ودرجة العربية، ويستطيع المواطن سداد ثمن التذكرة باستخدام بطاقة الدفع الخاصة به إلكترونياً

وتوجد طريقة أخرى لحجز التذاكر دون استخدام الموقع وذلك بحجز التذكرة عن طريق إحدى منافذ البيع التابعة للمحطة، أو الخدمات الذاتية للمحطات، وفي هذه الحالة يتم السداد فوريا بالدفع النقدي، ويذكر أن قطار الحرمين السريع متاح خلال 5 أيام فقط في الأسبوع هم: السبت، الأحد، الأربعاء، الخميس، الجمعة.