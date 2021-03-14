نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442 دعم الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa بحسابات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة hrsd.gov.sa موعد صرف المساعدات المقطوعة وهي إحدى وسائل الضمان الاجتماعي التي تنتظرها الأف الأسر بالمملكة السعودية، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إيداع الدفعة الجديدة من المساعدات المقطوعة والتي يتم تقديمها من خلال برنامج الضمات الاجتماعي للمساعدات المقطوعة حيث تعتمد الكثير من الأسر السعودية الأكثر احتياجا على هذه المساعدة التي تقدمها الحكومة السعودية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يعتمد على رفع الدعم على معظم الخدمات، وكذلك فبرنامج الضمان الاجتماعي يجد قبول أيضا لعدى الكثير خاصة بعد تفعيل قانون ضريبة القيمة المضافة لعدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

hrsd.gov.sa صرف المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي

ومن الجدير بالذكر ما صرح به وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، وذلك في وقت سابق، حيث صرح: “أن العمل يجري على قدم وساق لسرعة صرف إجمالي المبلغ المالي للمستحقين والمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي “المساعدات المقطوعة”، كما أضاف في تصريحه أن عدد الحالات التي استحقت هذه المساعدات غي ارتفاع، وسيتم إيداع مبلغ الدعم المالي في إطار برنامج المساعدات المقطوعة لجميع الأسر المستحقة والتي استوفت الشروط،، هذا وقد أشار وكيل وزارة الضمان الاجتماعي وأنه سيتم إيداع المبالغ في حسابتهم بعدما استكملت شروط أهلية الاستحقاق للمساعدة.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي “المساعدات المقطوعة”

تم الإعلان عن موعد صرف مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث من المقرر أن يبدأ إيداع المبالغ الخاصة بمستحقي الضمان الاجتماعي بالحسابات البنكية ، وذلك في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021، وبمن البنوك صباح اليوم التالي، ويمكن الاستعلام عن مقطوعة الضمان من خلال رابط الموقع الإلكتروني المُخصص لذلك.

طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

موعد صرف المساعدات المقطوعة والهدف منها

كما أشار الدكتور الشافي أن وزارة التضامن الاجتماعي أودعت بالفعل جميع المبالغ الخاصة بالمساعدات المقطوعة بالحسابات البنكية الخاصة بالمستحقين لبرنامج الضمان الاجتماعي، هذا وقد استطرد وكيل الوزارة في تصريحاته موضحاً ومؤكداً أن المملكة السعودية تسعى دائما من خلال برنامج المساعدات المقطوعة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين السعوديين خاصة أصحاب الدخول المحدودة، ويأتي على قمة الأولوية المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي

رابط خدمة الاعتراضات حال إيقاف صرف الضمان الاجتماعي

في حال كان لديك اعتراض على استحقاق المساعدة، يمنك زيارة رابط خدمة الاعتراضات على أحقية صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث تتيح خدمة الاعتراضات للمستفيدين من الإعانة المالية، والتي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية لذوي الإعاقة و المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، فيمكنكم تقديم طلب اعتراض، وذلك في حال تم إيقاف الصرف عن المستفيد، أو عن احد التابعين له.

في حال كان لديم أي استفسار أو تساؤل بخصوص تحديث بيانات المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي، يمكنكم ترك تعليق بما ترغبون في الاستفسار عنه، وسنسعى جاهدين بالتواصل معكم للإجابة على كافة التساؤلات التي تصل إلينا.