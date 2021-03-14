لقاح كورونا بالمملكة عبر تطبيق صحتي

بلغ إجمالي عدد لقاحات كورونا الموزعة خلال مراكز التطعيم حوالي مليوني جرعة ،وهذا التزايد يأتي بعد إعطاء اللقاح لأكثر من 130 ألف مواطن خلال يوم أول أمس، وبذلك يسجل أعلى معدل يومي منذ بدء البرنامج الوطني للقاح كورونا، تجاوب المواطنين وتزايد الإقبال يأتي بعد توسع الصحة في افتتاح المزيد من مراكز المقدمة للقاح في مختلف مناطق السعودية والتي وصلت عددها 500 مركز تم تجهيزها ودعمها بكل متطلباتها، والتي تستقبل عدد كبير من أفراد المجتمع للحصول على لقاح كورونا وسط إجراءات احترازية حفاظاً على سلامتهم ومازالت الصحة السعودية تمدد الإجراءات الاحترازية بهدف تصحيح المنحنى الوبائي.

مواعيد تلقي لقاحات كورونا عبر تطبيق “صحتي”

كما أوضحت الصحة تم حجز معظم مواعيد التطعيم خلال الأيام ال 14 القادمة وذلك عبر تطبيق صحتي الذي أتاح للمواطنين والمقيمين معرفة المراكز المقدمة للقاح كورونا وأيضا المواعيد المناسبة لهم. وتشهد هذه المراكز اقبالا كبيرا من افراد المجتمع بالمملكة العربية السعودية للحصول على لقاح كورونا.

اللقاحات المعتدة بالمملكة آمنة وفعالة

قد حثت الصحة الجميع بسرعة المبادرة للتسجيل من خلال تطبيق صحتي وأكدت على أن اللقاحات المعتمدة في المملكة آمنة وفعالة كما أكدت على مجانية اللقاح المقدم، وأوضحت الصحة السعودية أن لقاح استرازينيكا آمن وفعال وهذا ما صرح به المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر قائلاً: تعليق لقاح أكسفورد استرازينيكا في عدد محدود من دول أوربا، هو عبارة عن سحب كمية من اللقاحات للتأكد من مأمونيتها، وهذا إجراء احتياطي ومؤقت، ويتم مع اللقاحات الأخرى، ونطمئنكم بأن هذه الدول عادت لاستخدامه بعد ثبوت سلامته، كما تؤكد أن كافة اللقاحات في السعودية آمنه وفعالة، في وقت سابق اعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد، تسجيل ٣٢٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وبلغت حالات الشفاء من فيروس كورونا بلغت ٢٨٢ حالة وبلغت الوفيات ٤ اشخاص.