مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية من هيئة الزكاة والدخل

مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، قد منظمة الزكاة في المملكة وجميع مكلفيها والذين يخضعون للأنظمة الضريبية المختلفة إلى الاستفادة من المبادرة المعلنة وهي مبارده إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبة المالية وتعتبر هي واحدة من المبادرات التي هدفها الأساسي هو تخفيف العبئ الإقتصادي علي القطاع الخاص وذلك نتيجة إجراءات أحترازات الأخيرة لمواجهة جائحة فيروس كرونا العالمية والتي امتدت قرابة الستة اشهر والتي أبتدت من 21 يناير الماضي وحتي 30 يونيو القادم.

مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

قامت المبادرة بالإعلان بالتوضيح أنها قد تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخير في السداد، وتشمل المبادرة أيضاً الأشخاص المتأخرين في تقديم الإقرار المنصوص عليه والخاص بكافة الأنظمة الضريبية وأيضاً تشمل المبادرة غرامة تصحيح الإقرارات في نظام ضريبة القيمة المضافة والتي ترتبط بالإقرارات التي يجب التقديم عليها أو سدادها للهيئة قبل نهاية تاريخ التمديد.

مراحل مبادرة إلغاء الغرامات

أكدت هيئة الزكاة أن المبادرة تتكون من ثلاث مراحل علي فترات متفاوتة:

وتبدأ المرحلة الأولي مبادرة الزكاة والدخل من يوم 21 يناير وتنتهي في 30 مارس الحالي حيث تنص المبادرة عن إعفاء المكلف من كافة الغرامات في حاله قيامه بسداد أصل دين الضريبة الذي نتج عن تعلق الإقرار الذي نشأ عن الغرامات بالكامل.

أما المرحلة الثانية التي تبدأ من 1 أبريل وحتي 30 مايو من العام الجاري يتم إعفاء المكلف من الغرامات بنسبة لا تقل عن 75 فالمائة.

أما في المرحلة الثالثة والتي تبدأ من 1 يونيو وحتي نهاية العام 30 ديسمبر من العام الجاري ويتم إعفاء المكلف من الغرامات بنسبة 50 فالمائة.

تفاصيل مبادرة الذكاة والدخل

أكدت هيئة الذكاة والدخل أنه للاطلاع علي تفاصيل المبادرة ونصوصها يجب زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الزكاة والدخل “gazt.gov.sa” وذلك للأطلاع علي الدليل التعريفي الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والاعفاء الضريبي وطريقة الأعفاء من الغرامات المالية المتاخرة من خلال المبادرة وذلك باتباع الخطوات:

الدخول علي رابط الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ثم تسجيل الدخول.

كما نوهت أنه يمكن التواصل من خلال رقم هيئة الزكاة والدخل وهو الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 ويعمل علي مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وذلك للرد علي جميع الاستفسار ويمكن الوصول للهيئة عن طريق حساب الذكاة والدخل علي تويتر [email protected] أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بهيئة الزكاة والدخل [email protected] وذلك لمعرفة كافة تفاصيل والاستفسارات المتعلقة بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية.