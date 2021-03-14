نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقديم وظائف وزارة الحج والعمرة 1442على رابط جدارة “رجال ونساء” وظائف إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يأتي استعداد المملكة لتنظيم موسم الحج لهذا العام بالإعلان عن وظائف إدارية بوزارة الحج والعمرة 1442 رجال ونساء، وقد وجدت تلك الوظائف عمليات بحث كبيرة من قبل فئات جديدة، نظراً لذلك سنتناول من خلال هذا التقرير شروط التقديم على وظائف وزارة الحج 1442، وكذلك طريقة التقديم والتسجيل على الرابط الخاص بذلك على منصة نظام جدارة، وأيضا سنستعرض جدول بتلك الوظائف والتخصصات المطلوبة والأعداد المتاحة لكل وظيفة، حيث تتنوع تلك الوظائف، لتشمل 9 مسميات وظيفية في عدة تخصصات.

وظائف جدارة الإدارية لوزارة الحج والعمرة 1442



صرحت وزارة الحج والعمرة السعودية عن احتياجها لشغل عدد 44 وظيفة إداريةـ وذلك بنظام التعاقد، أما عن أماكن العمل بتلك الوظائف المتاحة، فتقع في نطاق مدينة مكة المكرمة؛ ويمكن التقدم لتلك الوظائف للجنسين، رجال ونساء، لذلك فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة موطني ومواطنات المملكة الراغبين في شغل هذه الوظائف، والتي تنطبق عليهم الشروط المُعلنة، والتي سنتناولها من خلال هذا التقرير، عليم التقدم بالتسجيل على منظومة التوظيف على موقع جدارة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وظائف وزارة الحج والعمرة المتاحة “رجال .. نساء”

المرتبة الوظيفية

عدد الوظائف المتاحة

مسمى الوظيفة 4 3 مراقب 6 4 مراقب حج وعمرة 6 3 مراقب خدمات 6 2 مأمور علاقات عامة 6 2 محامي مساعد 6 1 باحث مشاريع مساعد 6 1 باحث تطوير إداري مساعد 6 1 باحث تطوير موارد بشرية 6 1 باحث توظيف مساعد 6 1 باحث تدريب وابتعاث مساعد 6 1 باحث تنظيم مساعد 6 1 باحث مكتبات مساعد 6 1 مصمم جرافيك 7 1 محلل نظم 7 1 مراقب إنشاءات 7 1 باحث أمن وسلامة 8 4 محلل نظم أول 8 3 باحث تطوير إداري 8 2 باحث إحصاء 8 2 أخصائي تقنية معلومات 8 1 مطور برامج أول 8 1 أخصائي علاقات عامة 8 1 باحث قضايا 8 1 باحث تخطيط 8 1 باحث إعلامي 8 1 مهندس معماري 8 1 باحث تدريب وابتعاث 9 1 أخصائي تخطيط

شروط التقديم على وظائف وزارة الحج 1442

حددت وزارة الحج والعمرة، الشروط المطلوبة والفئات المستهدفة بالإعلان والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم من خريجي المعاهد التخصصية والدبلوم المتوسطة بعد الثانوية وما يعادلها.

خريجي الدرجة الجامعية البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

بالنسبة للحاصلين على الدرجات العلمية من خارج المملكة. يشترط معادلة الشهادات الصادر من وزارة التعليم.

يجب أداء اختبار القدرة المعرفية للرجال والنساء، وذلك بخصوص الوظائف على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

اجتياز المقابلة شخصية بنجاح.

يشترط للمتقدم لوظائف المراقبين إتقان أي من اللغات التالية: “التركية – الأوزبكية – الملايوية – الفارسية – الاردية – الصينية”.

طريقة وخطوات التقديم على وظائف وزارة الحج 1442

الدخول إلى نظام جدارة للتوظيف عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إدخال البيانات والتأكد من صحتها على جدارة، في حالة وجود اختلاف في البيانات، يمكن التقدم باعتراض

النقر على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

الدخول إلى إعلان وظائف وزارة الحج والعمرة، عن طريق المربع المخصص لذلك.

يجب تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها للمتقدم.

طباعة ملخص الطلب عن طريق الضغط على أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به.

لن يتم قبول أي مراجعة أو استفسار أو تظلم بدون إرفاق ملخص الطلب والذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية التقديم المحددة للجنسين.

وتجدر الإشارة إلى ما أكده وزير الحج والعمرة السعودي الجديد الدكتور “محمد صالح بن طاهر بنتن”، حيث صرح بأن المملكة العربية السعودية تمكنت بفضل الله تعالى، ثم بتعاون جميع الجهات سواء كانت جهات حكومية أو خاصة، تمكنت تلك الجهات من التعامل مع الجائحة العالمية كورونا، حيث قامت بتجنيد كل طاقاتها والإمكانيات المتاحة لها، وذلك من أجل خدمة الإسلام والمسلمين ولكل من يرغب في القدوم إلى المملكة.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم من خلال هذا التقرير الشروط العامة الواجبة للتقديم على رابط وظائف نظام جدارة، كما استعرضنا معك الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة، وهي بعدد 44 وظيفة إدارة متنوعة، وهذه الوظائف متاحة للرجال والنساء، حيث يمكن الدخول على نظام جدارة التابع لوزارة المواد البشرية، وجميع هذه الوظائف تقع في النطاق الجغرافي لمدينة مكة المُكرمة.

في حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل، يمكنكم زيارة التعليقات على موقعكم “ثقفني” اسفل هذا التقرير الخاص بوظائف وزارة الحج والعمرة، والتي يمكن التقديم والتسجيل لها من خلال رابط موقع جدارة للتوظيف، وسنعمل جاهدين بالرد على جميع التساؤلات والتعليقات التي تصل إلينا، كما نتمنى التوفيق للجميع خلال موسم الحج القادم.