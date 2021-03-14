ربط تقديم وظائف هيئة الطيران المدني السعودية 1442 مبادرة سعودة الوظائف

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عمر شويل - جدة ربط تقديم وظائف هيئة الطيران المدني 1442 بالسعودية والتي تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث تم الإعلان عن عدد 2 مسمى وظيفي، فقد أعلنت وزارة الطيران المدني عن حاجتها لشغل وظيفتي “مفتش ميكانيكي” و”مفتش كهرباء”، هذا ويستمر باب التقديم متاح للراغبين للالتحاق تلك الوظيفتين، والتي تنطبق عليهم الشروط المُعلنة والمتعلقة بكل وظيفة، هذا ويستمر باب التقديم مفتوح حتى نهاية يوم الأحد الموافق 1442/8/1هـ من خلال بوابة التوظيف عبر رابط التقديم: careers.gaca.gov.sa.

وظائف هيئة الطيران المدني السعودي 1442

وتجدر الإشارة إلى أن رابط تقديم وظائف هيئة الطيران المدني السعودية متاح للتقديم حتى غرة شهر شعبان 1442، حيث تشمل مزايا عديدة سنستعرضها تفصيلا من خلال هذا التقرير، هذا وقد تم إتاحة رابط مُخصص للتقديم والتسجيل على وظائف هيئة الطيران المدني، ومع قرب المهلة المُحددة للتقديم، يتعاظم البحث عن رابط موقع التقديم، حيث يمكن زيارة الرابط السابق للإطلاع على الشروط والمهارات والقدرات الواجب توافرها للتقديم على تلك الوظائف.

وظيفة مفتش ميكانيكي بهيئة الطيران المدني 1442

وظيفة مفتش ميكانيكي، والتي يمكن التقديم لها من خلال رابط تقديم وظائف هيئة الطيران المدني، ف1442هي وظيفة هندسية، يشترط للتقدم لها مستوى من الخبرة ما بين 5 إلى 7 سنوات، حيث سيقوم الفائز بهذه الوظيفة بالقيام بأعمال التفتيش على الصيانة الوقائية، وذلك للأجهزة والأنظمة الميكانيكية، والتي تستخدمها إدارات وأقسام القطاع. المهام الوظيفية لوظيفة مفتش ميكانيكي القيام أعمال الصيانة الوقائية الخاصة بأعمال الميكانيكا للصالات.

القيام بالتفتيش الدائم على المعدات والأنظمة الميكانيكية الخاصة بالصالات.

العمل على تحليل الأعطال التي قد تطرأ، وكيفية إصلاحها بأفضل الطرق.

متابعة الصيانة الدورية والصيانة التصحيحية لمن جلال جدول مُحدد، وذلك لجميع الأجهزة والأنظمة الميكانيكية التابعة للصالات.

دراسة بدائل الأنظمة الميكانيكية، وكذلك قطع الغيار التي توقف إنتاجها.

العمل على تحديث وتعديل الكتيبات ورسومات البناء حسب التعديلات.

متابعة والإشراف على الأعمال والمشاريع التطويرية بالصالات.

التنسيق الفني مع كبير المفتشين، وذلك فيما يخص اللوائح والأنظمة والمتطلبات الدولية.

القيام برفع تقارير دورية إلى كبير المفتشين، وذلك بخصوص نتائج الجولات الميدانية المتعلقة بالميكانيكا، وذلك بصفة دورية يومية وأسبوعية وشهرية.

القيام بالرد على ما يرد من مكالمات الواردة تخص أعمال الصيانة وتدوينها.

المهارات المطلوبة لوظيفة مفتش ميكانيكي بهيئة الطيران المدني

مراقبة الساحة ووقوف الطائرات.

التخطيط والتنبؤ.

التفاوض والإقناع.

تحليل وحل المشاكل.

التنظيم. القدرات المطلوبة لشغل وظيفة مفتش ميكانيكي

استخدام الحاسب الإلي بمهارة، والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

يجب إتقان اللغة الإنجليزية، سواء كتابة أو قرأة أو محادثة.

التمتع بالقدرة على القيام بالمهام الموكلة إليه في التوقيتات المناسبة.

القدرة على ترتيب الأولويات.

التمتع بقدر وافر على الابتكار وتحسين بيئة العمل.

القدرة على العمل تحت الضغوط المتوقعة.

القدرة على العمل بانسجام مع فريق العمل.

القدرة على معالجة المشاكل الفنية والإدارية في مجال الوظيفة.

المؤهلات العلمية لشغل وظيفة مفتش ميكانيكي

الحصول على درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها.

وظيفة مفتش كهرباء بهيئة الطيران المدني

رابط تقديم وظائف هيئة الطيران المدني 1442 للتقديم على وظيفة مفتش كهرباء، وتتطلب هذه الوظيفة القيام بجميع أعمال الصيانة الوقائية المطلوبة، وكذلك معالجة الأجهزة والأنظمة الكهربائية التي تستخدمها إدارات وأقسام الصالات، المتابعة الدقيقة لما سبق، والتأكد من كفاءتها وجودة التشغيل الخاص به.

المهام الوظيفية والمسؤوليات لوظيفة مفتش كهرباء

القيام بالإشراف والمتابعة وا صيانة الخاصة بالمعدات والأجهزة والأنظمة الكهربائية.

العمل على متابعة جميع أعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية الخاصة بالصالات.

القيام بجولات ميدانية تفتيشية على جميع المعدات والأجهزة الكهربائية المستخدمة.

التواجد والحضور في جميع حالات الطوارئ أوالانقطاع أوالمشاكل الفنية، والتعامل مع ما سبق بكفأة.

القيام بأعمال التنسيق مع شركة الكهرباء، وكذلك أقسام الصيانة بالمطار، وذلك فيما يخص أعمال الصيانة المشتركة.

الاستجابة السريعة لأي أعطال أو مشاكل تطرأ في الصالات .

العمل بسرعة الكشف عن الأعطال ومعرفة أسبابها،

القيام بمعالجة ومتابعة أعمال الصيانة للمولدات واللوحات والمحولات وأعمدة الإنارة بالساحة والطرقات والإضاءة الداخلية والخارجية وكوابل الجهد المتوسط والمنخفض ونظام الطاقة غير متقطع UPS.

التأكد من وجود قطع الغيار المناسبة بالمخازن والمستودعات.

دراسة البدائل المتاحة في حالة عدم توفر قطع الغيار وملائمتها وكفاءة تشغيلها

القيان بأداء الاختبارات الكهربائية وأعمال الفصل والأحمال واختبارات نظام التحكم CCMS.

التنسيق الكامل مع المسؤولين، وذلك بخصوص الاستعدادات للرحلات.

الحضور والتواجد أثناء الرحلات وتنظيم البروتوكولات الخاصة بالرحلات.

رفع التقارير الدورية للصيانة إلى كبير المفتشين.

الاستجابة للحالات الطارئة بشكل فوري، وكذلك الحضور خارج وقت الدوام الرسمي.

المهارات المطلوبة لوظيفة مفتش كهرباء

التمتع بمهارة التخطيط والتنبؤ.

يجب أن يتمتع بمهارة التفاوض والإقناع.

تحليل وحل المشاكل بمهارة.

التمتع بمهارة التنظيم.

توافر قوة الملاحظة لتلافي الأعطال.

دراسة أسباب الأعطال وطرق علاجها. القدرات الواجب توافرها لوظيفة مفتش كهرباء استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة .

إتقان اللغة الانجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

القيام بجميع المهام بالوقت المناسب .

ترتيب الأولويات.

الحضور والاستعداد الدائم في حالات الطوارئ.

الاتصال والمتابعة المستمرة مع مختلف القطاعات.

الابتكار وتحسين بيئة العمل.

العمل تحت الضغط.

العمل بانسجام مع فريق العمل.

المؤهلات العلمية المطلوبة لوظيفة مفتش كهرباء

الحصول على درجة البكالريوس في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها

شروط وظائف الطيران المدني السعودي 1442

يجب أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة سعودي الجنسية.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

إجادة استخدام برامج الحاسوب بكفأة، والتعامل مع برامج مايكروسوفت أوفيس.

يجب توفر المهارات السابق ذكرها لشغل الوظيفة.

مبادرة وظائف هيئة الطيران المدني السعودي careers.gaca.gov.sa 1442

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الطيران المدني السعودية قد تأسست في العام 1948الميلادي، وذلك تحت مسمى “مصلحة الطيران المدني” وتعمل هيئة الطيران المدني على تطوير صناعة النقل الجوي بالمملكة السعودية، وذلك من خلال تعميق دورها كجهة تقوم على تنظيم صناعة النقل الجوي بالمملكةِ، من خلال تحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية، وتقديم منظومة من المطارات الحديثة.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم من خلال هذا التقرير كلفة التفاصيل الخاصة بوظائف هيئة الطيران المدني، بعدما أعلنت الهيئة عن حاجتها لشغل وظيفة مفتش ميكانيكي، ووظيفة مفتش كهرباء بالصالات الخاصة بالمطارات السعودية، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.