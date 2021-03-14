نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط برنامج مساعد طبيب أسنان للتسجيل والقبول وزارة الصحة السعودية1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط برنامج مساعد طبيب أسنان للتسجيل ، والقبول والتقديم للعام 1442هـ، والذي تم الإعلان عنه اليوم الأحد، الموافق 14 من شهر مارس لعام 2021م، الموافق 1 من شهر شعبان لعام 1442هـ، من قبل وزارة الصحة السعودية، حيث تم فتح بوابة القبول والتسجيل اليوم، ولمدة أسبوع كامل من تاريخ اليوم، أي يوم الأحد الموافق 21 من شهر مارس لعام 2021م، الموافق 8 من شهر شعبان 1442هـ، وذلك بالمشاركة بين وزارة الصحة بالمملكة، مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والجدير بالعلم أن وظيفة مساعد طبيب الأسنان، هي وظيفة حيوية حيث يعد المساعد عضو رئيسي، تقوم على مساعدته أساسيات طب الأسنان الأكلينيكية.

رابط برنامج مساعد طبيب أسنان للتسجيل

والجدير بالعلم أن برنامج مساعد طبيب أسنان، هو برنامج يتم من خلاله تأهيل خريج هذا البرنامج الأكاديمي، من العمل كمساعد لطبيب الأسنان، وذلك من خلال دراسة أكاديمية يتم من خلالها تعرف الدارس على كافة الجوانب السريرية، والجوانب الإدارية الخاصة بعيادة الأسنان، حيث يتم تعليم وتهيئة الدارسين بالبرنامج، من معرفة كيفية إدارة معلومات المرضى، إضافة لمعرفة كيفية تعقيم أدوات العيادة، وإعدادها وكيفية العناية بها، وفق اتباع أحدث الطرق، ودراسة كيفية التعامل مع جهاز تصوير الأشعة السينسة، وكيفية المساعدة في إجراءات طب الأسنان، من خلال توفير خدمات طبية ذات كفاءة عالية، والجدير بالذكر أن مدة الدراسة في البرنامج 12 شهر كامل.

شروط الالتحاق بالبرنامج

وعلى الراغبين في الالتحاق ببرنامج مساعد طبيب الأسنان، أن تتوافر لديهم شروط البرنامج، نذكرها بالترتيب التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم غير ملتحق بأي عمل. أن يكون المتقدم حاصل على شهادة دبوم صحي، أو شهادة بكالوريوس، في أحد التخصصات التالية، تخصص الأحياء، وتخصص أحياء دقيقة، وتخصص تقنية حيوية، وتخصص فيزياء، وتخصص كيمياء، وتخصص كيمياء حيوية. أن يكون المتقدم حاصل على شهادة لغة إنجليزية آيلتس IELTS، والحد الأدنى للدرجة الشاملة لاختبار الآيلتس overall band score، بدرجات لا تقل عن 4 أو ما يعادلها​.

المستندات المطلوبة للقبول في برنامج مساعد طبيب أسنان

على الراغب في الالتحاق بالبرنامج، تقديم شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم السعودي، إضافة إلى السجل الأكاديمي الموضح للمجموع التراكمي، في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة العربية السعودية. على المتقدم أن يتقدم بسجل أكاديمي، في حال كانت الشهادة لا تشمل بيان توضيحي بالمعدل التراكمي للشهادة. التقدم بصورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية، والتي تم احصول عليها وفق شرط التقديم السابق ذكرها.

رابط وكيفية التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان

وعلى الراغبين والراغبات في التقديم في برنامج مساعد طبيب أسنان، التقديم من خلال الرابط الخاص بالتسجيل والقبول، مع العلم بأن شرط إرفاق كافة المستندات المطلوبة السابق ذكرها، هو شرط أساسي وإلا فسوف يتم استبعاد الطلبات الغير مرفقة بالمستندات.