نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: الزكاة و الدخل تطالب هذه الفئة بالاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عملت الحكومة السعودية على تأسيس الهيئة العامة للزكاة والدخل في عام 1355هـ، و منذ تأسيسها وهي تقوم بكلا من: جباية أموال الزكاة بالإضافة الى تحصيل أموال الضرائب، في ظل عدة قوانين وضعت لضمان توفير كافة الخدمات للمكلفين؛ ومساعدتهم من أجل الوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بهم، كما تعمل الهيئة أيضا على متابعتهم بشكل مستمر ؛ لتحصيل جميع المستحقات التي يتوجب عليهم سدادها، إضافة الى قيامها بنشر الوعي لدى المكلفين لرفع درجة التزامهم، ومن أجل هذا الهدف تستمر الهيئة في التعاون مع جميع الهيئات والمنظمات العاملة سواء الإقليمية أو الدولية، خاصة و أن الهيئة من أهم مهامها أيضا تمثيل المملكة في جميع المحافل والمؤتمرات سواء في داخل المملكة أو خارجها، وقد وجهت الهيئة مؤخرا نداء لجميع لبعض الفئات من المواطنين بضرورة الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات و التي نتحدث عنها اليوم بمزيد من التفاصيل من خلال المقال التالي.

الزكاة و الدخل تطالب هذه الفئة بالاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات

وكما سبق و أشرنا إلى دور الهيئة العامة للزكاة والدخل بالاستمرار في العمل على زيادة وعي المواطنين، فقد خرجت الهيئة من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر” بمطالبة جميع مكلفيها والذين يخضعون الى الأنظمة الضريبية بسرعة الاستفادة من المبادرة الخاصة بإلغاء الغرامات والاستفادة أيضا من الإعفاء من جميع العقوبات المالية الأخرى، والتي تعتبر من أهم المبادرات التي تهدف في الأساس إلى تخفيف وتقليل حجم الأثر المالي على القطاع الخاص، والتي نتجت عن الإجراءات الوقائية و الاحترازية التي قامت الحكومة باتخاذها من أجل مواجهة انتشار الجائحة، خاصة وأن تلك المبادرة قد تم تمديدها حتى 6 أشهر كانت بدايتها في 21 من شهر يناير الماضي ، وتستمر حتى يوم 30 من شهر يونيو القادم.

كما أوضح الحساب الرسمي للهيئة بأن مبادرة إلغاء الغرامات، تشمل كلا من :

إعفاء المكلفين من الخضوع الى غرامات تأخيرهم في السداد

إمكانية التأخر في عملية تقديم الإقرارات المنصوص عليهما في كافة الأنظمة الضريبية المفروضة عليهم

غرامة تصحيح الإقرارات المنصوصة عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي ترتبط بإقرارات يجب إما تقديمها أو سدادها الى الهيئة قبل موعد تاريخ التمديد.

وأضاف الحساب الرسمي للهيئة بأن المبادرة تشمل ثلاثة مراحل، وهي كالآتي :

المرحلة الأولى : وتبدأ من تاريخ 21 من شهر يناير الماضي حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وفي تلك المرحلة يتم إعفاء المكلف من جميع الغرامات بنسبة تقدر بحوالي 100% ، في حالة قام المكلف بسداد أصل دين الضريبة و الذي يتعلق بالإقرار الذي نتجت عنه تلك الغرامة أو أي من الغرامات بالكامل.

المرحلة الثانية : في تلك المرحلة يتم إعفاء المكلف من دفع الغرامات بنسبة تصل الى 75%، وتبدأ تلك المرحلة من المبادرة فش شهر أبريل وتنتهي مع نهاية شهر مايو .

في تلك المرحلة يتم إعفاء المكلف من دفع الغرامات بنسبة تصل الى 75%، وتبدأ تلك المرحلة من المبادرة فش شهر أبريل وتنتهي مع نهاية شهر مايو . المرحلة الثالثة : وفيها يتم إعفاء المكلف من سداد قيمة الغرامات بنسبة تصل الى 50% وتبدأ مع بداية شهر يونيو من عام 2021.

جدير بالذكر أن هيئة الزكاة والدخل قد قامت بإطلاق دليل تعريفي شامل خاص بتلك المبادرة على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة و طالبت جميع المكلفين إلى ضرورة الاطلاع على تفاصيل المبادرة من خلال الدليل وما تتضمنه من نصوص.

كيف يمكن الاتصال بالهيئة العامة للزكاة و الدخل ؟

وقد شارك الحساب الرسمي للهيئة بكافة الطرق التي يمكن للمكلفين التواصل من خلالها و هي :

التواصل عبر الرقم الموحد وهو : (19993)، علما بأنه متاح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

التواصل عبر حساب العناية بالعملاء على تويتر (Gazt_care)

التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (infogazt.gov.sa)

التواصل عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa) .