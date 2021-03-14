شروط الامن العام الجديدة 1442 لا يقل السن عن 17 ولا يزيد عن 30

شروط الامن العام 1442 أحد أهم ما يشغل بال المواطنين الشباب بالسعودية، وتشهد وظائف الأمن العام اقبالا كبيرا علي مدار العام، وتسعي وزارة الخارجية السعودية أن توفر الوظائف المناسبة لكافة الكوادر الوظيفية للشباب، وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل شروط تقديم الامن العام السعودي وألاوراق المطلوبة للتقديم وهذا بالإضافة إلي فيديو توضيحي يبين سلم رتب الأمن العام السعودي فتابعونا.

شروط الامن العام 1442

يجب علي المتقدم أن يكون سعودي الأصل من اب وام سعوديين ومقيم بالمملكة

في حالة زواجه يجب علي الزوجة أن تكون سعودية الجنسية

ألا يقل السن عن 17 ولا يزيد عن 30

ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم وأن يكون وزنه متناسبا مع طوله

ألا يكون عمل مسبقا في أحد الوظائف العسكرية في السعودية

ألا يكون مفصولا من أحد المعاهد أو الكليات العسكرية السعودية

يجب الحصول علي الشهادة الثانوية علي الأقل، وإذا كان المتقدم حاصلا علي شهادة المؤهل الدراسي من خارج المملكة فعليه التوجه لوزارة التعليم بالمملكة حتي يقوم بمعادلة شهادته

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول بنجاح

تقديم وظائف الأمن العام ابشر 1442

يمكنكم معرفة خطوات التقديم في وظائف الامن العام السعودي 2021 من خلال الدخول علي الرابط المباشر واتباع الخطوات المدرجة بالترتيب، وننوه أنه عليك أن تملك الاوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الامن العام السعودية.

سلم رتب الامن العام بالشعارات

الاوراق المطلوبة في تقديم وظائف الامن العام

عليك أن تملك صورة المؤهل الدراسي او شهادة المعادلة المقدمة من وزارة التعليم السعودي، بالإضافة إلي صورة بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة و6 صور شخصية للمتقدم بخلفية بيضاء، ويتم رفع الاوراق المطلوبة للتقديم إلكترونيا من خلال موقع ابشر للوظائف.

نتابع معكم كل ما هو جديد وحصري عن ابشر للتوظيف وأهم الوظائف المتاحة للرجال والنساء الحاصلين علي كافة المؤهلات التعليمية، كما نتابع معكم ما يهمكم حول نتائج القبول في وظائف ابشر وجدارة وغيرهم من الجهات الرسمية لتوظيف الافراد في المملكة العربية السعودية، ويسعدنا أن نقوم بالرد علي جميع التساؤلات والاستفسارات في التعليقات اسفل المقالة، فتابعونا علي موقعنا المميز موقع ثقفني.