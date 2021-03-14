التسجيل في منصة مُدد للافراد mudad.com.sa إلكترونيًا

يمكن التسجيل في منصة مُدد للإفراد من أصحاب المنشآت العاملة في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني وذلك من اجل تطبيق برنامج حماية الأجور للعاملين في تلك المنشآت بكافة المدن والمناطق بالسعودية، حيث أطلقت الوزارة هذه المنصة الإلكترونية لكي تسهل علي الألف من المنشآت التسجيل إلكترونيًا لكي يرفع كفاءة سوق العمل بالأراضي الحجازية ويقلل من الخلافات العمالية كما يهدف البرنامج بتطوير بيئة العمل ورفع مستوى الالتزام لاقصي درجة ممكنة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط منصة مدد حماية الأجور تسجيل الدخول اسفل هذه التدوينة.

التسجيل في منصة مُدد للأفراد

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية دعت جميع أصحاب المنشآت وكذلك العاملين بها، الدخول علي موقع مدد السعودية علي شبكة الأنترنت من أجل حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة والاستفادة من خصائص البرنامج عن طريق اتباع الخطوات الموضحة لكم متابعي موقع ثقفني الإخباري بالنقاط التالية.

الدخول علي رابط منصة مدد الإلكترونية تسجيل الدخول من ثم.

من ثم. الضغط علي تسجيل الدخول منصة مدد من ثم.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة داخل الحقول الفارغة بشكل صحيح من ثم.

سوف يظهر من خلال المنصة بانه تم التسجيل بنجاح.

الضغط علي نظام حماية الأجور السعودي من ثم.

تحديد المنشأة من إدارة ملف حماية الأجور

سوف تظهر قائمة المنشآت التي تخص الفرد نختار ألمنشأة التي تتبعه من ثم.

كما يمكن لإصحاب المنشآت التواصل مع الرقم الموحد التالي 920010104 من اجل تسهيل الإجراءات الإدارية المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية البشرية السعودية وذالك لكي يتم حماية أجور العاملين بالقطاع الخاص بالأراضي الحجازية، وفي الختام نتمنى أن يكون هذا المقال قد الم بكافة التفاصيل التي تبحثون عنها بشكل مبسط.