الاستعلام عن المخالفات المرورية بالجوال أو الكمبيوتر وخطوات الاعتراض

ربما تكون إحدى أكثر الخدمات التي يلجأ المواطن أو المقيم في السعودية إلى معرفتها، هي كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالجوال أون لاين عبر منصة أبشر الإلكترونية، التي أطلقتها وزارة الداخلية في المملكة، لخدمة الجميع دون الحاجة إلى زيارة أي من المقرات أو الهيئات أو الوزارات وخسارة الوقت والجهد، لذلك فقد تجاوز عدد المشتركين في هذه المنصة أكثر من 17 مليونًا، نظر للخدمات العديدة المجانية التي توفرها بأمان وموثوقية، خصوصًا بعد أن أصبحت الخدمات المتوفرة عليها أكثر من 200 خدمة، وتعمل الوزارة على زيادتها بين الحين والآخر، لتغطي جميع الخدمات في الهيئات والمديريات المختلفة، وحتى لا يلجأ أحد إلى النظام التقليدي في أي خدمة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالجوال أو الكمبيوتر

ونوضح من خلال موقعنا، كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالجوال أو الكمبيوتر 1442هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

فيما يلي، يمكننا الحصول على الخدمة، من خلال الولوج إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية على الإنترنت. ثم ندخل إلى تبويب خدمات الاستعلامات. ونختار خدمة التي نريد معرفتها. يلي ذلك، تحديد الهوية الوطنية. كما يجب أن ندخل رقم الهوية، ونحدد الجنسية. علينا بعد ذلك، إدخال الرمز المرئي. أخيرًا، ننقر على زر العرض، لمعرفة جميع الخدمات.

طريقة الاعتراض على مخالفة سير عبر أبشر

وبعد معرفة كيفية الاستفسار عن أي مخالفة يقع فيها صاحب المركبة في أثناء السير على الطريق أو في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، فإنه من الضروري معرفة كيفية الاعراض على هذه المخالفة من المنزل ودون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة المرور، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

علينا في البداية، الولوج إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية على الإنترنت. ثمّ نسجل الدخول إلى الحساب، باسم المستخدم وكلمة المرور. يلي ذلك النقر على على أيقونة الخدمات من تبويب خدماتي. بعد ذلك، نضغط على خدمات المرور. نختار، بعد ذلك، خدمة الاعتراض. كما يجب النقر على زر “الاعتراض”. هنا، تظهر المخالفة التي نريدها، فننقر على عرض. وفي الخطوة التالية، ندخل البيانات المطلوبة، ثم نوافق على الشروط. أخيرًا نقدم الطلب بعد الانتهاء المعلومات.