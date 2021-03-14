طقس الإثنين: ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

بلادي – الرياض :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين أن يستمر التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مناطق الرياض، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، مع ارتفاع في درجات الحرارة على المناطق.

كما توقع المركز أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 40 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 10 درجات مئوية في طريف.