بعد مصرع طفلة الرياض.. كيف يمكن التخلص من خطر الكلاب الضالة؟

بلادي – الرياض :

عقب الحادث الأليم لوفاة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، إثر مهاجمة كلاب ضالة لها، في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة إيجاد حلول لأزمة انتشار الكلاب الضالة، نظرًا لما تشكله من مخاطر على حياة الإنسان.

وفي رد فعل سريع عقب الحادثة، أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الأحد)، تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة، التي أثارت موجة حزن عارمة في شتى أنحاء المملكة.

طرق التخلص من الكلاب الضالة

تناول رواد التواصل الاجتماعي عددًا من الحلول والوسائل التي يمكن من خلالها القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة، بطرق ووسائل من السهولة بمكان تنفيذها على أرض الواقع منها: توفير ملاجئ للكلاب الضالة، أو استخدامها في مشاريع البحث العلمي.

وهناك من طالب بضرورة سن قوانين لاقتناء الكلاب، والبعض الآخر دفع باستخدام وسائل القتل الرحيم للتخلص من تلك الكلاب عن طريق تخديرها بواسطة مختصين.

عدد آخر أشار إلى إمكانية تسميم الكلاب الضالة، إلا أن هذا الأمر له عواقب وخيمة لما قد يحدثه من تلوث بيئي، نتيجة نفوق الكلاب وما يسببه من انتشار الروائح الكريهة والأمراض المشتركة.

حيل خادعة

وبعيدًا عن طرق ووسائل التخلص من الكلاب الضالة، هناك بعض الأمور والحيل التي يمكن اللجوء إليها حال مهاجمة الكلاب الضالة لأي شخص، منها الثبات والتماسك وعدم إظهار التوتر؛ لأن الكلب يشم رائحة الخوف عند الإنسان.

ويمكن كذلك الابتعاد عن الكلب قليلاً بهدوء وبطء، والحذر من أن يدير الشخص ظهره للكلاب عند نباحه عليه، لأنه يعتبر ذلك خوفًا فيتجرأ عليه، ويحاول الانقضاض نحو الجسد.

قبل اندفاع الكلب نحو الشخص، يمكنه خلع قميصه وأن يربطه حول اليدين والذراعين، تحسبا لمحاولته مسك الذراع بالأسنان، وكذلك العمل على حماية الرقبة والكتف، لأنهما من أكثر الأماكن في الجسد التي تستهدفها الكلاب الضالة والمسعورة.