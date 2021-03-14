شرطة مكة تقبض على 5 أشخاص انتحلوا صفة رجال الأمن لسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية من العمالة

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على 5 أشخاص انتحلوا صفة رجال الأمن وسطوا على إسكان العمالة وسلبوا مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، إضافة إلى سرقة مركبة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إن المتهمين مواطن و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية التشادية، في العقدين الرابع والخامس من العمر.
وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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