5 دول علقت استخدامه.. مشاكل جديدة تواجه لقاح أسترازينيكا

بلادي – الرياض :

أصبحت أيرلندا خامس دولة أوروبية تعلّق استخدام لقاح أسترازينيكا على خلفية المخاوف المرتبطة بتسببه بجلطات بالدم، في مشكلة جديدة تواجه الشركة المصنعة والتي عجزت عن تسليم الكميات الموعودة للاتحاد الأوروبي.

وجمّدت دول أيرلندا والدنمارك والنرويج وبلغاريا الأسبوع الماضي استخدام اللقاح الذي تصنّعه شركة الأدوية السويدية البريطانية العملاقة.

من جانبه، شددت منظمة الصحة العالمية على أنه لم يتم التأكد من وجود علاقة سببية بين تلقي اللقاح والإصابة بجلطات في الدم، فيما أصرّت الشركة المصنّعة ووكالة الأدوية الأوروبية على أنه آمن.

وأفاد ناطق باسم أسترازينيكا أن تحليلًا بشأن بيانات السلامة المرتبطة بحالات مسجّلة من أكثر من 17 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها، لم يكشف عن أي أدلة بشأن ازدياد خطر التعرّض لجلطات في الدم.