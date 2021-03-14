تصل إلى مليون ريال.. الأمن البيئي يوضح عقوبة مخالفات محازات الصيد البري الخاصة

بلادي – الرياض :

كشف المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، اليوم (الأحد)، عن عقوبات محازات الصيد البري الخاصة.

وأوضح أنه وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، جاءت عقوبة مخالفة استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر، أو جرى الحصول عليها أو إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد، غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

وأوضح أن عقوبة تشغيل محازة صيد بري خاصة دون ترخيص ساري الصلاحية، أو تأجير أو استخدام المزارع أو الاستراحات والأملاك الخاصة للصيد البري غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

وأشار إلى أنه سيتم فرض غرامة 50 ألف ريال، كعقوبة لمخالفة عدم التقيد باشتراطات ترخيص محازة الصيد البري الخاصة.

وأكد المالكي أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لنظام البيئة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.