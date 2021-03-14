السعودية للكهرباء تنفي وجود أي توجه لرعاية الأندية الرياضية

بلادي – الرياض :

نفت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الأحد الأنباء التي جرى تداولها عن رعايتها لأحد الأندية في المملكة، مؤكدة أن الأمر لا يعدو كونه دراسة.

وقالت الشركة إنه لا يوجد لديها حاليا توجّه لرعاية الأندية الرياضية، وأن ما يتم حالياً هو دراسة إتاحة ملاعب أندية الشركة لاستخدام الأكاديميات الرياضية ولمدد محدودة.

وأضافت أن ذلك يعود بالفائدة المشتركة للأكاديميات وأبناء منسوبي الشركة الموهوبين رياضياً.