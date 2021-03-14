مكافآت تشجيعية.. “الزكاة والدخل” تمنح أكثر من نصف مليون ريال لـ529 مُبلغًا

بلادي – الرياض :
منحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أكثر من 533 ألف ريال مكافآت تشجيعية لـ 529 مُبلغًا.
وأشارت الهيئة، وفقًا لـ”عكاظ”، إلى أنه تم صرف المكافآت للمُبلغين، بعد التأكد من صحة بلاغاتهم التي قدموها إلى الهيئة العام الماضي.
وتطلب الهيئة العامة للزكاة والدخل من الجميع الإسراع بالتبليغ عن المخالفات الضريبية، مؤكدة منح مكافأة للشخص صاحب البلاغ بنسبة 2.5% من قيمة المبالغ، والغرامات المحصلة.
وأوضحت أنه عند التبليغ عن مخالفة ضريبية تمنح مكافأة مالية تقدّر بـ1000 ريال كحد أدنى ومليون ريال كحد أقصى للمُبلغ، وتمنح المكافأة للمبلغين بعد ثبوت المخالفة على المنشأة وتحصيل المبلغ منها.
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