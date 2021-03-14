في 5 وزارات.. “الرقابة ومكافحة الفساد” توقف 241 متهمًا في قضايا رشوة وتزوير واستغلال النفوذ

بلادي – الرياض :
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم (الأحد)، إيقاف 241 مواطنًا ومقيمًا، وذلك بعد التحقيق مع 757 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية.
وأشارت إلى أنه من بين الموقوفين موظفون في وزارات: الداخلية، والصحة، والشئون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي.
وأوضحت أن الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، مبينة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
وأكدت على مواصلة حماية المال العام والحفاظ عليه، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري.
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