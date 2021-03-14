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عمر شويل - جدة وفى الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة عن صحة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط، ولذلك تم الإعلان على أن يمكن للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشكل إلكتروني، وهذا أمر ضروري وخدمة متاحة على مدار 24 ساعة، ولذلك يمكن الاشتراك بها من خلال الخطوات الآتية :

يجب الدخول على رابط “خدمة الفاتورة الإلكترونية”. يجب على المستفيد كتابة رقم الحساب الخاص به، والبريد الإلكتروني. ويجب الضغط على كلمة تسجيل.

مميزات هذه الخدمة :

استقبال رسائل بريد إلكتروني تحمل موعد إصدار الفواتير الشهرية المستهلكة. إخطار المستفيد في حالة سداد الفواتير المستحقة. إخطار المستفيد بشأن موعد انقطاع خدمة الكهرباء.

ومن الجديد بالذكر أن في حالة إخطار المستفيد بشأن موعد انقطاع خدمة الكهرباء، في حالة عدم سداد قيمة الفواتير المستحقة للشركة بصورة إلكترونية، ولذلك تم الإعلان على أن يمكن التسجيل في هذه الخدمة المتوفرة بشكل مجاني أيضاً، ولذلك يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الكثيرة للمواطنين، والمميزات الخاصة بها أيضا.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط :

وفى الفترة الأخيرة تغيرت الأوضاع ولذلك تم الإعلان على أن تم التحول الرقمي الهائل بالمملكة العربية السعودية، والأعمال الكثيرة ومن ضمنهم شركة الكهرباء السعودية بإصدار الفواتير الشهرية المستهلكة بشكل إلكتروني، وكان ذلك ضمن خطة المملكة للتحول الرقمي الهائل، هذا يعد تطور مستقبل جديد ولذلك تم توفير إنفاق 10 مليون ريال سعودي على الفواتير الورقية.

بالإضافة إلى ذلك أن يتمكن المواطن السعودي عن تنظيم استهلاكه الشهري، ويمكن معرفة ذلك من الجديد بشأن فواتيره الشهرية، ومن خلال موقع ثقفني قمنا بعرض الخطوات التي يتم الاشتراك بها، المميزات التي قدمتها الشركة السعودية للكهرباء للمواطن السعوديين، ولذلك تم الإعلان عن صحة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة المتاحة للتعرف على الفاتورة الشهرية المستهلكة للدفع، ولذلك يجب على المستفيد أن يقوم بإدخال الحساب الخاص بالمستهلك، الكهرباء عنصراََ من أهم العناصر الأساسية في حياتنا اليومية، ولذلك لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا كلها، وفي كل زمان ومكان لا يخلو آلة كهربائية أو جهاز كهربائي.

دخول الكهرباء في المسجد الحرام، وهو ثاني مكان لدخول الكهرباء في المملكة العربية السعودية، حيث أن جرت الإضاءة به في عام 1338 هجرياً، حيث أن هذه الإضاءة تمت باستخدام مولدات خاصة لإدارة الحرم المكي الشريف،ومن الجدير بالذكر أن مكة المكرمة، تمت الإضاءة لأول إنارة في الشوارع، والمنازل أيضاََ،حيث أن بعد ظهور أول مصانع ثلج، ووجود المطاحن الحبوب الآلية، التي يتم استخدام الفائض من إنتاج الكهرباء لكي يتم إضاءة الشوارع، بالإضافة إلى ذلك أن قد تكون مدة الإضاءة حوالي 3 ساعات، منذ صلاة المغرب.

من المؤكد أن توفير الطاقة الكهربائية تعتبر منتجاََ ثانوياََ، وفي هذه الفترة كام لم يكن هناك مشروع حقيقي لإنتاج الكهرباء انتاجاََ اساسياََ ذا جدوى اقتصادية، ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية رأت في وقتها أن أهمية الاستثمار في توليد الكهرباء، ولذلك أكد على تشكيل لجنة لكي يتم دراسة تولد الطاقة الكهربائية، وهذا تم تشكيله في شهر شعبان عام 1347 هجرياََ، حيث أن هذه الفكرة كانت بتولي الدولة حوالي ثلثي تكلفته، وفي هذه الحالة كان يتم طرح الأسهم للمواطنين السعوديين بقيمة حوالي 3 جنية للسهم الواحد.