خطوات التقديم لوظائف الحج والعمرة 1442 وموعد التقديم وانتهائه يبحث عنه الكثيرون، وذلك بعد أن قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لتوافر 44 وظيفة للخريجين من الرجال والنساء من مختلف أبناء الملكة، وقد أوضحت أن باب التقديم على تلك الوظائف مفتوح للمتقدمين على منصة جدارة للتوظيف، حيث يمكن لمن يرغب في الالتحاق بالوظيفة الدخول على المنصة، ويقوم بتسجيل بياناته والمهارات والخبرات العلمية والمؤهلات التي يمتلكها، وذلك ممن تتوفر لديهم الشروط المبدئية للقبول التي قامت الوزارة بالإعلان عنها.

خطوات التقديم لوظائف الحج والعمرة 1442

أوضحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أن التقديم لتلك الوظائف متوفر للكثير من أبناء المملكة وذلك من الرجال والنساء من خلال موقع أو منصة جدارة للتوظيف وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول أولًا على رابط منصة جدارة للتوظيف.

يتم النقر على تسجيل الدخول.

يتم إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.

وبعد ذلك الدخول على المنصة.

يتم الدخول على نافذة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

يتم إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل والتي من أهمها بيانات الهوية والمؤهلات العلمية والحالة الصحية والخبرات ووسائل التواصل.

يتم تعيين كلمة مرور جديدة للمستخدم.

يتم بعد ذلك الدخول على إعلان وظائف وزارة الحج والعمرة.

يتم النقر على إضافة ثم بعد ذلك الضغط على التعاقد.

يتم النقر على حفظ البيانات.

موعد التقديم وانتهائه

يبدأ التقديم في تلك وظائف الحج والعمرة من يوم 4/8/1442 الموافق يوم الأربعاء وسوف يتم الانتهاء من التسجيل في الموافق الثلاثاء 10/8/1442.

شروط القبول في وظائف وزارة الحج والعمرة 1442

هناك عدد من الشروط التي وضعتها وزارة الحج والعمرة التي يجب أن تتوافر لدى المتقدمين للتسجيل في الوظائف التي تم الإعلان عنها من الوزارة وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم يمتلك حساب على منصة جدارة من أجل إمكانية التقديم على الوظائف.

أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 17 علم.

أن يكون الحد الأدنى للمؤهل العلمي الخاص بالمتقدم شهادة الثانوية العامة.

أن تكون كافة البيانات التي تم إدخالها أثناء عملية التقديم صحيحة وتتفق مع البيانات لدى الجهات ذات العلاقة.

إذا تم اكتشاف وجود تغيرات في البيانات فأن المتقدم يقوم بطلب اعتراض للجهة المسؤولة والتي سوف تقوم بدراسة هذا الطلب.

يتم إدخال رمز التطبيق وذلك في إعلانات الوظائف.

التقديم متاح فقط على منصة جدارة الإلكترونية ولا يتم الالتفات للطلبات المقدمة بالشكل الورقي.

المتقدم يقوم بترتيب الرغبات لمكان الوظائف المعلن عنها حسب الأولوية.