الاستعلام والفحص عن قيمة المساعدة المقطوعة

تعتبرالمساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات المالية التي يتم تقديمها لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصورة مستمرة على تقديم الدعم لكافة المواطنين المستفيدين من الدعم المقدم لهم بعد أن حققوا كافة شروط الأهلية والاستحقاق في الضمان الاجتماعي، وسوف نعرض كافة الشروط والفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة التي يتم صرفها بصورة شهرية لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية .

شروط الاستفادة من المساعدة المقطوعة:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية أن يقيم المستفيد بشكل دائم في المملكة العربية السعودية أن لا يشمله معاش الضمان الاجتماعي يجب أن يكون عمر المستفيد أكثر من 35 عاماً

الفئات المستفيدة من المقطوعة في الضمان الاجتماعي:

الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التى لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية

الارامل والمطلقات

أسر السجناء

الأسرة التى غاب عنها عائلها

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة في الضمان:

يمكن المواطن زيارة البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجل التسجيل والاستفادة من الدعم المقدم من الوزارة لكافة الأسر المستحقة والمستوفية للشروط.

شروط مساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1442 هجرياََ :

يجب على المستفيد أن يملك الجنسية السعودية. على المتقدم لا يقل عمر المستفيد 35 عاماََ. لا يمتلك المتقدم أي ممتلكات خاصة. الا يستحق المتقدم أي دعم او مساعدة أصحاب الأراضي. على المتقدم الأعزب لا يتخطى 3 آلاف ريال سعودي، والمتزوج لا يتخطى 8680 ريال سعودي.