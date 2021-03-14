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عمر شويل - جدة اطلاق وزارة الموارد البشرية لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص 1442هـ ، أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن مبادرة جديدة وهى تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص، للاستفادة منها من قِبل العاملين بالقطاع الخاص وكافة المنشآت الحيوية، حيث أنه سيتم إلغاء نظام الكفيل و خدمة الخروج النهائي من المملكة و الخروج والعودة داخلها والكثير من الخدمات الأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021 م.

اطلاق وزارة الموارد البشرية لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص 1442هـ

تجتهد وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية على رفع مستوى العمل والكثير من الخدمات التي تخدم العمل بشكل كبير، وذلك وفقًا للكثير من الإصلاحات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية طبقًا لرؤية المملكة 2030، وقد أدى إطلاق تحسين العلاقة التعاقدية إلى شعور الكثيرين بالرضا والسعادة الشديدة وخاصة للمواطنين السعوديين لأن ذلك منح لهم مميزات عديدة لم تكن متوفرة من قبل.

خدمات مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

وفرت وزارة الموارد البشرية الكثير من الخدمات، التي تخدم مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها المقرر البدء بها اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر مارس لعام 1442هـ، ومن هذه الخدمات التي تقدمها الوزارة مايلي:

خدمة الخروج النهائي من المملكة.

خدمة الخروج والدخول من وإلى المملكة.

خدمة التنقل الوظيفي.

خدمة التنقل الوظيفي

تتيح هذه الخدمة للعاملين حرية الانتقال لعمل آخر من غير نهاية عقد العمل دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، ولكن وفق شروط وضوابط معينة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتوفر حرية الانتقال أثناء فترة سريان العقد بشرط الالتزام بمدة الاشعار.

خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد

توفر هذه الخدمة للعامل حرية السفر خارج المملكة مع اشعار صاحب العمل الكترونيًّا عبر منصة أبشر.

خدمة الخروج النهائي

تسمح الخدمة للعامل حرية الخروج نهائيًّا من المملكة عقب انتهاء العقد مباشرة، دون موافقة صاحب العمل بشرط اشعار صاحب العمل الكترونيًّا، مع تحمل العامل كافة مصاريف فسخ العقد، عبر منصة أبشر.

الأهداف الخاصة لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين

تدعم التنافس لسوق العمل مع أسواق العمل العالمية.

محو الخلافات العمالية التي تحدث بين الأطراف.

سيطرة رأس المال البشري، ونشر الكفاءات وتنميتها في سوق العمل.

العمل على رفع سوق العمل السعودي في مؤشرات السوق الدولية.

حيث يبدأ التنفيذ بهذه المبادرة اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021م، ويستطيع جميع العاملين بالمنشآت الخاصة الحصول على الخدمة عبر منصتي أبشر الالكترونية وقوى.