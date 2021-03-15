موعد وخطوات التقديم على وظائف الحج والعمرة 1442 عبر جداره وظائف

جداره وظائف ، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على العديد من الوظائف الإدارية لكلا الجنسين نساء ورجال، ويتم التقديم على هذه الوظائف عبر جدارة إلكترونيا عن طريق شبكة الأنترنت عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث بلغ عدد الوظائف المعلن عنها أربعة وأربعون وظيفة، ويمكن لجميع المواطنين والمواطنات الحاصلين على المؤهلات العلمية المطلوبة التقدم لهذه الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الحج والعمرة 1442، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على خطوات التقديم على وظائف الحج والعمرة 1442 عبر جداره وظائف ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

وظائف الحج والعمرة عبر جداره وظائف 1442

بدء التقديم على وظائف الحج والعمرة المعلن عنها في المملكة العربية السعودية في يوم 4 شعبان 1442 هجريا الموافق يوم 17 مارس 2021 ميلاديا، وسوف يستمر التقديم على تلك الوظائف حتي يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 ميلاديا، الموافق يوم 10 شعبان 1442 هجريا، عبر نظام جدارة الإلكتروني عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذه هي الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية :

أخصائي تخطيت .

باحث تدريب وابتعاث .

مهندس معماري .

باحث إعلامي .

باحث تخطيت .

باحث قضايا .

أخصائي علاقات عامة .

مطور برامج أول .

أخصائي تقنية معلومات .

باحث إحصاء .

باحث تطوير إداري .

محلل نظم أول .

باحث أمن وسلامة .

مراقب إنشاءات .

محلل نظم .

مصمم جرافيكس .

باحث مكتبات مساعد .

باحث تنظيم مساعد .

باحث تدريب وابتعاث مساعد .

باحث توظيف مساعد .

باحث تطوير موارد بشرية .

باحث تطوير إداري مساعد .

باحث مشاريع مساعد .

محامي مساعد .

مأمور علاقات عامة .

مراقب خدمات .

مراقب حج وعمرة .

مراقب .

خطوات التقديم على وظائف الحج والعمرة عبر وظائف جداره 1442

يمكن لجميع المواطنين الحاصلين على المؤهلات العلمية المطلوبة التقديم في وظائف الحج والعمرة 1442 عن طريق جدارة الوظائف الادارية 1442 ، بإتباع هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع جدارة عن طريق شبكة الأنترنت .

أنقر على ( خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ) .

أنقر على خيار ( التقديم على وظائف الحج والعمرة 2021 عبر منصة جدارة ) .

) . أنقر على ( مربع الدخول للإعلان ) .

حدد الوظيفة التي تريد التقديم فيها .

أنقر على ( حفظ ) .

أختر طباعة ملخص الطلب .

سوف يتم التقديم بنجاح على التسجيل في جداره على الوظيف التي تريدها .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم موعد وخطوات التقديم على وظائف الحج والعمرة 1442 عبر جداره وظائف عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الملكة العربية السعودية .