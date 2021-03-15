نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل بمنصة أبشر لمواطني مجلس التعاون وحاملي تأشيرات الزيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل بمنصة أبشر حيث أن نظام أبشر هو عبارة عن منصة إلكترونية قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاقها لكى يتمكن جميع المواطنين سواء كانوا سعوديين أو مقيمين من سهولة إجراء المعاملات الخاصة بهم بدون الإحتياج إلى الذهاب للوزارة أو الإحتياج موظف لمراجعة الأوراق والطلبات الربط.

وذلك لما توفره المنصة من خدمات إلكترونية وإتاحة الربط بين جميع الجهات والمؤسسات الحكومية إلكترونياً، ويخدم التطبيق نحو ٢٠ مليون مشترك بالمنصة وتقدم المنصة أكثر من 200 خدمة، وجميع الخدمات مقدمة من خلاله مجانية وتمكنك من إنجاز طلبك على مدار اليوم وفى أى وقت دون التقييد بفترات العمل الحكومية.

وقد أوضحت مصلحة الجوازات بالمملكة السعودية خطوات التسجيل بمنصة أبشر للمواطنين المتاح التسجيل لهم من مجلس التعاون الخليجي وكذلك المقيمين التابعين وأيضاً الأفراد الحاملين لتأشيرات زيارة.

فقد نشرت الجوازات على حسابها الرسمي بالسوشيال ميديا، نموذج معلومات إنفوجرافيك تبين خلاله كيفية تسجيل تلك الفئة المذكورة في منصة أبشر.

خطوات التسجيل فى منصة أبشر

كما ذكرت الجوزات أن خطوات التسجيل هى كالأتى:

الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية عبر الرابط خطوات التسجيل بمنصة أبشر لمواطني دول الخليج وحاملي تأشيرات الزيارةخطوات التسجيل بمنصة أبشر لمواطني دول الخليج وحاملي تأشيرات الزيارة.

ملئ حقول البيانات الشخصية للمتقدم

يتم تأكيد طلب التسجيل.

يتم تأكيد طلب التسجيل. بعد ذلك يتم تفعيل الخدمة عبر أجهزة الخدمة الذاتية أو من خلال بنوك السعودية (مواقع تفعيل الخدمة مذكورة بالأسفل).

وأكدت مصلحة الجوازات السعودية أن الأفراد المستفيدين من هذة الخدمة هم المواطنين لدول مجلس التعاون الخليجي والأفراد التابعون للمقيمين الذين يملكون بصمة في منصة أبشر وكذلك الأفراد الحاملين لتأشيرات زيارة للمملكة ولك لكى يتمكنوا من الإستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المتاحة فى منصة أبشر.

وأشارت مصلحة الجوازات السعودية أنه يمكن لمواطنين دول الخليج والأفراد الزائرين التسجيل في أبشر من خلال رقم الحدود الحاصلين عليه، وبالنسبة للأفراد التابعيي لمقيمين بالمملكة يمكنهم التسجيل من خلال رقم هوية المقيم التابعين له.

مواقع مكاتب التسجيل والتفعيل لحساب منصة أبشر

توفر وزار الداخلية أجهزة وجهات تسجيل وتفعيل منصة من خلال طرق متنوعة يمكنك إختيار ما يتناسب معك من الطرق الأتية:

أجهزة الخدمة الذاتية

وتتوافر فى الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويتيح تفعيل حساب منصة أبشر عدة بنوك منها بنك الرياض ومصرف الراجحي وبنك البلاد وبنك الجزيرة والبنك الأهلي وبنك سامبا وبنك ساب والبنك العربي وبنك الإنماء وبنك الأول.

مكاتب وفروع الجوازات

وتوجد فى أماكن متعددة منها المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية.

مكاتب موظفي الأحوال المدنية

ويمكن تفعيل حساب منصة أبشر من خلال إحدى مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة فى جميع أنحاء المملكة.