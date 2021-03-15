نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل حساب جديد ابشر إلكترونياً لعام 1441 من خلال absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عملية تسجيل حساب جديد ابشر من أهم عمليات البحث الرائجة على العديد من مواقع البحث الإلكترونية، حيث تعتبر منصة أبشر هي من أهم المنصات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية وهي الركيزة الأساسية لمعظم الخدمات الحكومية الأخرى، ذلك لأن أبشر قامت بالربط بين المؤسسات الحكومية وبعضها البعض ولكي تستفيد بأي خدمة مقدمة من أحدى قطاعات الحكومة السعودية يجب على طالب الخدمة التسجيل في ابشر وتفعيله حتى يستفاد بالخدمة المقدمة، وتكون خدمات أبشر متاحة لكل المقيمين داخل الأراضي السعودية سواء كانوا سعوديين أو وافدين جدد، واليوم سوف نتناول معاً خطوات التسجيل وطريقة تفعيل الحساب الخاص بك بكل سهولة ويسر.

حيث أن هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية عبر مواقعها الرسمية لمعظم المؤسسات تحتاج إلى تسجيل الدخول عن طريق منصة أبشر لتوثيق معلومات الدخول، لذلك يهتم الكثير من المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية سواء كانوا سعودين أو مقيمين أو عمالة وافده من تسجيل حساب جديد أبشر للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية إلكترونياً

خطوات تسجيل حساب جديد ابشر

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر واختيار التسجيل في ابشر.

نلاحظ وجود 3 خطوات لإجراءات التسجيل تبدأ بإدخال رقم الهوية/الإقامة.

يجب كتابة رقم الهاتف الجوال صحيح حتى نتجنب فشل عملية التسجيل مستقبلاً.

نقوم بكتابة أسم المستخدم باللغة الانجليزية بشرط ألا يقل عن ثمانية أحرف تبدأ بحرف كبير، مع مراعاة أنه لا يمكن تغير ذلك الاسم بعد إتمام عملية التسجيل مستقبلاً.

نقوم بكتابة كلمة السر الخاص بك مع مراعاة سياسة كلمة السر التي حددها الموقع وتفضل احتواءها على حروف من ضمنها حرف كبير وأرقام.

نقوم بكتابة عنوان البريد الإلكتروني يكون غير مستخدم من قبل.

في خانة اللغة المفضلة يمكنك أختيار عرض الموقع بأي لغة تفضلها سواء كانت العربية أو الانجليزية.

نقوم بكتابة رمز التحقق المرئي الموجود داخل الصورة البارزة.

بعد التحقق من كل الخطوات السابقة نقوم بالموافقة على الشروط والأحكام والضغط على زر التالي حتى ننتقل إلى الخطوة التالية للتحقق من الحساب.

بعد أتمام عملية التسجيل بنجاح سوف تصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال بها كود التفعيل الذي يستخدم في الخطوة التالية لتسجيل الحساب وهي التحقق من الحساب.

خطوات تفعيل حساب ابشر

أوضحت منصة أبشر بأنه هناك عدة طرق مختلفه وهي ما سوف نعرضها لكم في الثلاث فقرات التالية:

يمكن تفعيل الحساب عن طريق أحد موظفي مكاتب (الجوازات – الأحوال) بالمنطقة التابعة لك. يمكن التفعيل عن طريق أحد البنوك الأتية: (بنك ساب، بنك الرياض، بنك سامبا، بنك الراجحي، البنك الأول، البنك السعودي الفرنسي، البنك الأهلي، بنك الجزيرة، والعديد من البنوك الأخرى). يمكن التسجيل أيضاً عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية والتي يمكن التعرف عليها عن طريق زيارة موقع أبشر الإلكتروني واختيار أجهزة الخدمة الذاتية من اسفل الصفحة.

والجدير بالذكر أن منصة أبشر تقوم بتقديم العديد من الخدمات الهامة على منصتها الفرعية أبشر توظيف والتي تقوم علي إتاحة الفرصة للتقديم علي العديد من الوظائف التي يتم الإعلان عنها، كما يتم من خلال المنصة أيضاً إعلان جميع المعلومات المتعلقة بتلك الوظائف مثل المؤهلات العلمية المطلوبة وشروط اللازمة لتلك الوظائف وكذلك موعد فتح باب التسجيل لهذه الوظائف وموعد إغلاق التقديم، كما يتم من خلال المنصة أيضاً الإعلان عن نتائج القبول في تلك الوظائف وذلك بعد إرسال رسالة للمتقدم.

تحديث بتاريخ اليوم الموافق السابع والعشرون من يونيو لعام 2020: أعلنت المنصة الوطنية الموحدة بأن للاستفادة من خدمات المنصة بعد التسجيل في نفاذ وربط الخدمة عن طريق استخدام الحساب الذي تم تسجيله في أبشر حتي يحصل شخص الفرد طالب الخدمة على الهوية الرقمية الخاصة به، وذلك لضمان إصدار رقم الهوية للشخص الحقيقي طالب الخدمة عبر الموقع الرسمي الخاص بنفاذ.

تحديث بتاريخ اليوم الموافق الثالث من يوليو لعام 2020: أعلنت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه يمكن إلغاء تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي إلكترونياً عبر منصتها بأتباع الخطوات التالية:

يقوم طالب الخدمة بالدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

واختيار من القائمة الجانبية خدمة المكفولين ثم خدمات ثم اختيار التأشيرات.

تظهر له من قائمة التأشيرات أيقونة خاصة بإلغاء التأشيرة يقوم بالضغط عليها.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة خلال منصة أبشر

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

كتابة اسم المستفيد وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

يتم الضغط على زر تمديد الزيارات الشخصية ومنها يختار تمديد تأشيرة الخروج والعودة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة.

تقديم طلب تمديد تأشيرة الخروج والعودة عن طريق البريد الإلكتروني.

تحديث بتاريخ اليوم الموافق الخامس عشر من مارس لعام 2021: أعلنت إدارة الجوازات السعودية أنه يمكن لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين والسادة الزوار حاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية تسجيل حساب جديد أبشر حسب ما أوضحته إدارة الجوزات والهجرة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال الإنفوجرافيك لتوضيح كيفية التسجيل لمنصة أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي.