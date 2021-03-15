بعد إلغاء نظام الكفالة ما هي حقوق العمالة الوافدة وما هي واجباتها

بعد إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد عقود طويلة من تطبيقها وإعطاء الوافد الكثير من الحقوق التي حرم منها تحت ضغط الإذعان للكفيل في الشركات العاملة في القطاع الخاص، ثمت حقوق للوافد سوف يتم الحرص عليها وتنفيذها وثمت واجبات يجب أن يلتزم بها في العلاقة التعاقدية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ شهر نوفمبر الماضي 2020. فما هي هذه الحقوق وما هي الواجبات التي يلتزم بها كل من الوافدين في المملكة.

حقوق العمالة الوافدة بعد إلغاء الكفالة

بعد إلغاء الكفالة أصبح هناك عدد من الحقوق والحريات التي نالها العامل الوافد من كافة الجنسيات ممن يعملون في المملكة في القطاع الخاص ومن هذه الحقوق:

حق التنقل الوظيفي من شركة لأخرى.

حق الخروج والعودة بضوابط جديدة.

حق الخروج النهائي وهو حق مطلق دون ضوابط بعد انتهاء فترة عقد العمل.

واجبات العمالة الوافدة

تنحصر الواجبات الخاصة بالعمالة الوافدة في الالتزام بالعقد المبرم بينها وبين صاحب العمل في عدة نواحي منها:

عدم الانتقال إلى وظيفة أخرى في حال لم تنتهي مدة العقد. إذا أراد العامل الانتقال إلى وظيفة أخرى لابد أن يتوفر عدة عوامل تساعد على ذلك منها:

موافقة صاحب العمل الحالي.

أن يتغيب صاحب العمل في سفر طويل أو بسبب الوفاة أو الحبس.

أن يكون هناك حالة تقاضي بين الوافد وصاحب العمل ويتغيب صاحب العمل عن حضور أكثر من جلستين للتقاضي أو جلسة للصلح.

في هذه الحالات فقط يتمكن الوافد من الانتقال إلى وظيفة ثانية على الرغم من سريان عقد العمل.

حق الخروج والعودة والخروج النهائي

يتمكن العامل الوافد من الخروج والعودة بشرط أن يخبر صاحب العلم بطرية إلكترونية، وفي حال انتهاء عقد العمل يتمكن الوافد من الخروج دون إذن صاحب العمل.

الخروج النهائي من المملكة يتمكن منه الوافد كحق من حقوقه في عقد العمل الجديد بعد انتهاء العقد دون إشعار صاحب العمل.

يتميز عقد العمل الجديد بالمرونة في التعامل وتوسيع قاعدة العمل وفق الضوابط الجديدة بما يخدم سوق العمل السعودي.