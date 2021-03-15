مميزات قرض شركة تسهيل للتمويل بدون كفيل ضامن أو تحويل الراتب للشركة 1442

شركة تسهيل توفر قرض بدون كفيل ومن غير تحويل الراتب، وحاليا يستطيع العملاء الحصول على قرض بالتقسيط خلال مدة سنتين، وهذا القرض الشخصي لا يشترط وجود ضمن أو تحويل الراتب إلى شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية إلى جانب أن هنالك الكثير من القروض التمويلية المسهلة من اجل العملاء في السعودية كالحصول على قرض تمويلي بالتقسيط خلال 30عام وهو تمويل أسلامي يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالسعودية مقدم من خلال بنك البلاد ويصل ذلك قيمة هذا القرض إلى 5 مليون ريال سعودي، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال مميزات وشروط قرض شركة تسهيل للتمويل السعودية 1442-2021.

مميزات قرض شركة تسهيل للتمويل بدون كفيل ضامن أو تحويل الراتب للشركة

تقوم شركة تسهيل لتمويل القروض بالسعودية بتقديم قروض شخصي سريع ولا يشترط به وجود كفيل أو تحويل الراتب إلى شركة تسهيل للتمويل وان هذا التمويل الشخصي يمتاز بالعديد من المميزات ومنها:

تمويل شركة تسهيل يتميز أن قيمة القرض يمكن أن تصل إلى أضعاف قيمة الراتب. يتميز تمويل تسهيل بأنه يشترط عدم وجود كفيل أو تحويل الراتب إلى الشركة الممولة. -يتميز التمويل من شركة تسهيل انه يتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي ف السعودية.

الشروط اللازمة للحصول على قرض تمويلي من شركة تسهيل بالسعودية

هنالك عدة شروط يجب توافرها لدى العميل المتقدم من اجل الحصول على تمويل من شركة تسهيل في المملكة العربية السعودية، أن هذه الشروط متوفره لأغلب الشرائح ف المجتمع السعودي، وهذه الشروط هي:

أن العملاء العاملين ف القطاع العسكري التقدم إلى طلب تمويل من شركة تسهيل لكن بشرط لا يقل الراتب الشهرى عن 10 الأف يال سعودي، وان لا يقل عمره عن 25 عاما وان لا يزيد عن 50 عاما كحد اقصي وان تكون فترة عمله لا تقل عن 3 اشهر. وان الشروط اللازمة للعملاء العاملين بالقطاع الحكومي والخاص بالسعودية يستطيعوا أن يحصلوا على قرض تمويل تسهيل بشرط أن يكون عمر المتقدم بين 21 عام إلى 25 عام لا يقل راتبه عن 12000 ريال سعودي نو إذا كان عمره من 25 عام إلى 60 عاما لا أن يكون راتبه الشهرى لا يقل عن 5 الأف ريال شهريا. إذا كان المتقدم سعودي يشترط أن مدة عمله لا تقل عن 3 اشهر، أما غير السعودي لا تقل مدة العمل عن عام. يمكن أيضا للمتقاعدين بالمملكة السعودية أن يتقدموا لطلب تمويل من تسهيل بشرط أن لا يقل عمر المتقدم عن 70 عام وان يكون يحصل على راتب شهرى لا يقل عن 5000 ريال سعودي وان يكون من أعضاء ف برنامج المتقاعد بالمملكة العربية السعودية.