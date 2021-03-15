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عمر شويل - جدة الجوازات السعودية أعلنت عن فتح باب التسجيل عبر منصة أبشر الخاص بمواطني مجلس التعاون الخليجي وكذلك المقيمين سواء التابعين أو زوار المملكة العربية السعودية الحاملين لتأشيرات الزيارة، والجدير بالذكر أيضا بأن الجوازات السعودية نشرت من خلال الحساب الرسمي الخاص بها عبر موقع توتير خطوات التسجيل عبر منصة أبشر لجميع مواطني مجلس التعاون الخليجي وأيضا المقيمين منهم الزوار والتابعين داخل المملكة السعودية، لذلك سوف نعرض لك عزيزي القارئ في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني خطوات التسجيل في الجوازات السعودية عبر منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي وأيضا المقيمين.

خطوات تسجيل مواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين عبر منصة أبشر 1442 -2021

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية من الرابط التالي وهو ( www.moi.gov.sa ). يجب إدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح. يجب تأكيد العملية الخاصة بالتسجيل. يتم تفعيل الخدمة بواسطة أي خدمة من الخدمات الذاتية لتفعيل منصة أبشر أو من خلال أحدي البنوك بالمملكة العربية السعودية.

المستفيدين من كل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة أبشر 1442

أتاحة الجوازات السعودية التسجيل في منصة أبشر لكل من مواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين أيضا من التابعين والزوار من حاملي تأشيرات الزيارة للمملكة العربية السعودية، ولمعرفة خطوات التسجيل كل ما عليك هو إتباع الخطوات البسيطة التالية:

كل مواطني مجلس التعاون الخليجي بالمملكة.

جميع التابعين والمقيمين الذي لديهم بصمة من قبل على منصة أبشر.

كل شخص حامل لتأشيرة زيارة داخل المملكة العربية السعودية.

يوجد ثلاث فئات من الأشخاص داخل المملكة السعودية الذين لهم الحق في الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة أبشر وهم:

كما يمكن لكل مواطن خليجي أو حتى كل زائر للمملكة التسجيل بسهولة على منصة أبشر وذلك من خلال الرقم الموحد الخليجي، والجدير بالذكر أيضا بأن يستطيع كل التابعين المقيمين أيضا التسجيل في منصة أبشر عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية للمقيم.