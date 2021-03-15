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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل مواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين عبر منصة أبشر 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة الجوازات السعودية أعلنت عن فتح باب التسجيل عبر منصة أبشر الخاص بمواطني مجلس التعاون الخليجي وكذلك المقيمين سواء التابعين أو زوار المملكة العربية السعودية الحاملين لتأشيرات الزيارة، والجدير بالذكر أيضا بأن الجوازات السعودية نشرت من خلال الحساب الرسمي الخاص بها عبر موقع توتير خطوات التسجيل عبر منصة أبشر لجميع مواطني مجلس التعاون الخليجي وأيضا المقيمين منهم الزوار والتابعين داخل المملكة السعودية، لذلك سوف نعرض لك عزيزي القارئ في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني خطوات التسجيل في الجوازات السعودية عبر منصة أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي وأيضا المقيمين.
خطوات تسجيل مواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين عبر منصة أبشر 1442 -2021
أتاحة الجوازات السعودية التسجيل في منصة أبشر لكل من مواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين أيضا من التابعين والزوار من حاملي تأشيرات الزيارة للمملكة العربية السعودية، ولمعرفة خطوات التسجيل كل ما عليك هو إتباع الخطوات البسيطة التالية:
- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية من الرابط التالي وهو ( www.moi.gov.sa ).
- يجب إدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح.
- يجب تأكيد العملية الخاصة بالتسجيل.
- يتم تفعيل الخدمة بواسطة أي خدمة من الخدمات الذاتية لتفعيل منصة أبشر أو من خلال أحدي البنوك بالمملكة العربية السعودية.
المستفيدين من كل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة أبشر 1442
يوجد ثلاث فئات من الأشخاص داخل المملكة السعودية الذين لهم الحق في الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة أبشر وهم:
- كل مواطني مجلس التعاون الخليجي بالمملكة.
- جميع التابعين والمقيمين الذي لديهم بصمة من قبل على منصة أبشر.
- كل شخص حامل لتأشيرة زيارة داخل المملكة العربية السعودية.
كما يمكن لكل مواطن خليجي أو حتى كل زائر للمملكة التسجيل بسهولة على منصة أبشر وذلك من خلال الرقم الموحد الخليجي، والجدير بالذكر أيضا بأن يستطيع كل التابعين المقيمين أيضا التسجيل في منصة أبشر عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية للمقيم.
- تطبيق قرار إلغاء نظام الكفيل في السعودية والبدائل الأخرى المتاحة
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