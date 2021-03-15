توقيت فتح الطيران السعودي الدولي من وإلى المملكة 2021 للمواطنين والمقيمين

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عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المواطنين معرفة توقيت فتح الطيران السعودي الدولي من وإلى المملكة، بعد أن انتشرت الكثير من الأنباء في الفترة الماضية حول عودة الطيران مجددًا، ولكن أصدرت هيئة الطيران السعودي في ظل الإجراءات الوقائية للوقاية من كورونا، بيان بشأن حركات الطيران سواء السفر من وإلى المملكة عبر المطارات المختلفة، وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودي أنه سوف يتم فتح كافة مطارات السعودية بشكل كامل في 17 مايو المقبل.

توقيت فتح الطيران السعودي الدولي

أشارت الجهات المختصة إلى أنه سوف يتم رفع كافة قرارات تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل مع فتح المطارات في صباح يوم 17 مايو المقبل، وذلك بعد أن كان من المقرر أن يتم فتحها نهاية الشهر الجاري مارس 2021، وذلك وفق إجراءات وقائية قوية للحفاظ على الأمن والسلامة بداخل المملكة، ووجهت الهيئة العامة للطيران المدني خطاب عاجل بهذا الموعد إلى جميع شركات الطيران المتواجدة بالمملكة لتخبرهم بتغيير الموعد المقرر لفتح المطارات إلى الموعد الجديد.

وأوضحت المملكة في بيانها أيضًا أنه سوف يتم استثناء عدد من الدول من قرار السماح بالسفر والعودة والتي ترى المملكة أنه ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء.

تعليق رحلات الطيران الدولية

يذكر أن المملكة أعلنت بداية من شهر فبراير الماضي قرار بتعليق رحلات الطيران ودخول مواطني 20 دولة إلى أراضيها من أهمها مصر والإمارات وأمريكا، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة للحماية من وباء كورونا، بعد ظهور سلالة جديدة من الوباء في عدد من الدول، وبعده كثرت التساؤلات لمعرفة موعد فتح الطيران إلى السعودية.

شروط عودة الطيران الدولي

أعلنت المملكة أنه بعد أن يتم السماح بالسفر والتنقل من وإلى المملكة، لابد من توافر بعض الشروط اللازمة لكي يتم السماح للمواطنين بالدخول وتلك الشروط هي :

لابد أن يتم إجراء الكشف الطبي على كافة الأشخاص الراغبين في الدخول إلى المملكة وأسرهم.

يجب أن يوقع كافة الأفراد الداخلين إلى المملكة على تقرير الإلتزام بالوضع الصحي الآمن، على أن يتم الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع على الأقل.

يجب أن تتأكد الجهات المختصة من خلو الداخلين إلى المملكة من وباء كورونا أو أي أمراض أخرى.