رابط الاستعلام عن رسوم مكتب العمل 2021 للعمالة الوافدة على hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية

رسوم مكتب العمل التي تقوم حكومة المملكة بفرضها على صاحب العمل عند توظيف العمالة الوافدة، حيث قامت المملكة بتنظيم العمل واستقبال العاملين من خارج المملكة بضمان حقوقهم وأيضا قامت باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات والرسوم التي يتم فرضها على صاحب العمل الذي يستقطب عامل من خارج المملكة، وسنعرض عليكم خطوات الاستعلام عن الرسوم المفروضة وأهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية من هذه الإجراءات.

موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية

رسوم مكتب العمل 2021

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وذلك باستصدار عدد من القوانين والقرارات بالفترة الأخيرة، والتي من شأنها أن تضمن للعامل الوافد حقوقه وذلك بإلغاء نظام الكفيل وضمان حرية العامل في العمل والتحرك داخل المملكة من وظيفة لأخرى، كما قامت بتقييد استقدام العمالة الخارجية بفرض رسوم مكتب العمل على العمالة المستقدمة من الخارج، بواقع مائة ريال لكل عامل وذلك لتقييد التعامل معهم والاعتماد الأكبر على العمالة السعودية لتقليل أعداد ونسب البطالة، كما تتيح التأهيل المهني للعاملين لتأهيلهم بالشكل المناسب ليكونوا مناسبين للعمل بالسوق السعودي بجودة ومهارة.

الاستعلام عن قيمة رسوم مكتب العمل

تم فرض رسوم على المؤسسات الصغيرة بالمملكة بواقع:

100 ريال رسوم على العامل الوافد في العام الواحد.

31.3 ريال يتم دفها بشكل يومي من العامل بالمؤسسات الصغيرة ليكون 400 ريال شهريا، 4.800 ريال سنويا.

كما يتم عمل إعفاء من رسوم العمل للمؤسسات الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن تسعة أفراد منهم صاحب العمل لمدة خمسة أعوام.

رسوم العمالة الوافدة كما قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

26.6 ريال يوميا يقوم العامل بدفعها يوميا، 800 ريال شهريا أو 9600 ريال سنويا.

20 ريال يوميا يقوم العامل بدفعها في حال حصل على ترقية وارتفع الراتب الشهري له ويكون بواقع 600 ريال شهريا و7200 ريال سنويا. وقد تم إعفاء عدد من الفئات من رسوم مكتب العمل وهي زوجة المواطن السعودي وزوج السعودية وأبناء الأب أو الأم السعودية، كما يتم إعفاء عدد من الجنسيات من هذه الرسوم منهم الفلسطينيين حاملي للجنسية المصرية وعاملي دولة ميانمار واتحاد التركستان. وتقوم وزارة الموارد البشرية بالعديد من الأعمال والتي منهم تقديم الخدمات بشكل إلكتروني للمواطن السعودي بالمملكة. خطوات الاستعلام عن رسوم مكتب العمل يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية يقوم المستخدم باختيار “الخدمات الإلكترونية”. يتم اختيار خدمة “الإصدار”. يقوم المستخدم بكتابة البيانات الخاصة به. يتم كتابة رمز التحقق. اختيار عرض، وستظهر الرسوم الواجبة على العامل.