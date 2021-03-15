حساب مواطن يوضح معلومات عن دعم البنزين

دعم البنزين من حساب مواطن، واحد من برامج الدعم في المملكة العربية السعودية هو برنامج حساب المواطن الذي انطلق في أواخر عام 2017 ومازال مستمرًا حتى الآن، ويغطي برنامج حساب مواطن الكثير من الخدمات في السعودية، حتى يمكن مساعدة مستحقي ومستفيدي دعم حساب مواطن بأقصى درجة، وأوضح البرنامج أنه يقوم بتغطية سعر البنزين الجديد المعلن من شركة أرامكو للنفط المسئولة عن تحديد أسعار البنزين الجديدة وجميع مصادر الطاقة الأخرى في السعودية، حيث يقوم البرنامج بالتغطية بما لا يتخطى مقدار الاستحقاق المحدد منذ دورة 28 لشهر مارس الماضي عام 2020.

علاقة حساب مواطن بدعم البنزين

أوضح حساب مواطن في تغريدة على تطبيق تويتر من خلال الحساب الرسمي لحساب مواطن، بأنه يقوم بالتغطية الحالية لسعر بنزين 91 الجديد، وذلك بما لا يتخطى حاجز الاستحقاق الرسمي المحددة منذ دورة شهر مارس الماضي 2020 حيث كان سعر لتر بنزين 91 هو 1.55 ريال سعودي، ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات بزيارة الموقع الرسمي لحساب مواطن.

الدفعة 40 من حساب مواطن

وصل عدد مستحقي دعم حساب مواطن الدفعة الماضية رقم 40 دفعة شهر مارس 2021 حوالي 10.5 مليون شخص مستفيد وتابع ومستقل في السعودية، وتم إيداع مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي لتوفير الدعم المطلوب لجميع الأفراد المكتمل طلباتهم في الدفعة 40 من حساب مواطن، وبذلك يصير المبلغ المدفوع بدايةً من انطلاق خدمة حساب مواطن حتى الآن هو 92 مليار ريال سعودي منها مبلغ 683 مليون ريال سعودي تعويض للدفعات السابقة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم خدمة حساب مواطن أن نسبة الحاصلين على دعم حساب مواطن حتى الآن في دفعة شهر مارس 2021 هو 77%.

حيث يصل متوسط مبلغ الدعم للأسرة الواحدة حوالي 1050 ريال سعودي، وعدد أرباب الأسر حوالي 92% أي حوالي 2 مليون رب أسرة وعدد التابعين المستفيدين هو 8.3 شخص.