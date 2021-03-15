خطوات الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد

الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد ، تعتبر منصة اعتماد يتوفر فيها العديد من الخدمات المالية بالمملكة السعودية وتكون تابعة لوزارة المالية والتي تسهل العديد من الخدمات للمواطنين بجانب إمكانيات الاستعلام عن الراتب والاستفادة من الخدمات الأخرى التي توفرها منصة اعتماد لكم من خلال القادمة خطوات تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد خطوات الاستعلام عن الراتب.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد

يمكن لجميع تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلال هذه المنصة عن طريق اتباع الخطوات المحددة وهي كالآتي:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى الموقع منصة اعتماد والتي تكون تابعة لوزارة المالية بالمملكة السعودية ثم اضغط على ايقونة مستخدم جديد سوف تجدها أمامك في الصفحة الرئيسية تبدأ بـ اضافة البيانات المطلوبة منك والتي تتضمن اسم المستخدم والرقم بطاقة الهوية، وكذلك رقم الهوية بعد ذلك تبدأ ب اضافه البريد الالكتروني بعد ذلك سوف يصل إليك رسالة على البريد الخاص بك.

بعد ذلك تبدأ بحرف ع جميع المستندات المطلوبة وتكون بطباعة ورق المؤسسة أو الشركة وينبغي التفويض من قبل المختصين بالغرفة التجارية سوف يتم ارسال صورة من التفويض على البريد الإلكتروني وبالتالي سوف يتم تفعيل هذا الحساب.

طريقة الاستعلام عن الراتب

يمكن لجميع الموظفين الاستعلام عن قيمة المرتب من خلال منصة اعتماد وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا ينبغي الذهاب إلى منصة اعتماد وتقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تقوم بالضغط على ايقونة الاستعلام ثم تبدأ باختيار خدمة الاستعلام عن أتوب ثم اضغط على الخدمات سوف تجدها في القائمة بعد ذلك تبدأ ب أضافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وتحدد الشهر الذي تريد الاستعلام فيه عن الراتب، وكذلك معرفة باقي المستحقات الأخرى بعد ذلك تقوم بالضغط على ايقونة استعلام سوف تظهر أمامك صفحة جديدة توضح لك كافة التفاصيل الخاصة بالراتب الشهري.