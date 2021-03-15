خدمة التحقق من المؤهلات الجامعية بالخطوات

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عمر شويل - جدة حددت وزارة التعليم السعودية طريقة وآلية خدمة التحقق من المؤهلات الجامعية إلكترونياً، وإيضاح كيفية الاستفادة من طلب تحقق مؤهل جامعي عبر موقع الوزارة، وذلك في إطار ما تستهدفه الخدمة من تكامل مع مختلف المؤسسات التعليمية السعودية، لتمكين الاستعلام عن الشهادات الأكاديمية عن طريق النت بطريقة يسيرة وسريعة، حيث يتم تقديم الخدمة في غضون خمسة أيام عمل، وذلك بحسب ما ذكرته الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي، موضحة بأنه لا توجد شروط لتسجيل الأفراد في خدمة مؤهل.

خدمة التحقق من المؤهلات الجامعية

وزارة التعليم أبات ضوابط واشتراطات التسجيل في خدمة طلب تحقق مؤهل جامعي إلكترونيًا حتى يمكن الاستفادة من الخدمة، والتي تمثلت في أتمتة التالي: خطاب تفويض من قبل ممثل الجهة، صورة من هوية ممثل الجهة، علاوةً على تقديم سجل تجاري كشرط للقطاع الخاص فقط.

آلية الاستعلام عن الشهادات الأكاديمية بالخطوات

بينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة، وذلك من خلال آلية وإجراءات التقديم، بإتباع الخطوات التالية:

يتوجب على طالب الخدمة ولوج رابط بوابة جامعة تسجيل الدخول https://jameah.moe.gov.sa. التي تقدم أكثر من 32 خدمة، لأكثر من 28 جامعة حكومية على مستوى المملكة. يقوم طالب الخدمة باختيار خدمة مؤهل للتحقق، والتي توجد ضمن الخدمات أسفل الصفحة. تدوين اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم يمكنه الاستفادة من الخدمة.

خطوات طلب تحقق مؤهل جامعي

لقبول طلب خدمة التحقق من المؤهلات الجامعية بوزارة التعليم يلزم إتباع الخطوات التالية:

ولوج رابط خدمة مؤهل لحاملي المؤهلات. يقُم باختيار “مؤهلاتي” من القائمة الفرعية. تظهر لمستخدم الخدمة نافذة تضم مؤهلاته. إذا لم يتم عرض المؤهلات العلمية الخاصة بمستخدم الخدمة، عليه القيام بتعبئة نموذج طلب إتاحة البيانات “المؤهلات”. تقديم النموذج للمؤسسة التعليمية المعنية، وذلك عن طريق خدمة تواصل.

وكشفت الوزارة، بأنه حال لم يتمكن الشخص من أتمتة خطوات الاستفادة من خدمة التحقق بشكل إلكتروني، يمكنه حينها أن يحصل على الخدمة عن طريق الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996، والذي يعمل طوال اليوم على مدار أيام الأسبوع، كما يمكنه أيضًا التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل.

وأشارت الوزارة إلى أن طالب الخدمة سوف يصله عقب تقديمه للطلب، رقم الطلب علاوةً على رابط لآلية تتبع الحالة، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني أور سائل الهاتف، حتى يتسنى للمتقدم متابعة قبول طلب التحقق من المؤهلات الجامعية للاستعلام.