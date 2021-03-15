تمويل شخصي بدون كفيل تصل الي 1.5 مليون ريال للمواطن والمقيم والمتقاعد

تمويل شخصي بدون كفيل تصل الي 1.5 مليون ريال، حيث يوفره بنك ساب السعودي والذي يُعد من أفضل البنوك الإسلامية داخل المملكة وأكثرهم بحثاً من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، فقد يقدم بنك ساب ذلك التمويلات الشخصية دون التقيد بالكفيل، كما يوفر البنك سيوله نقدية تختلف عن ما يقدمه أي بنك أخر، ويصل الحد الأقصى لذلك التمويل مليون ونصف ريال سعودي، كما يقدم البنك ذلك التمويلات للمقيمين أيضاً وليس للمواطنين أيضاً، ولذلك فقد نوضح لكم كافة التفاصيل الخاص بالتمويل كالمزايا والشروط في السطور القادمة.

مزايا الحصول علي تمويل شخصي سريع من بنك ساب Sabb السعودي

يُقدم بنك ساب جميع مبالغ التمويلات الشخصية تابعة للتمويل للشريعة الإسلامية ومتفق مع أحكام الدين.

يتم الموافقة للحصول علي التمويل بعد التقديم بثلاث ساعات فقط إذا توفرت الشروط والأحكام المطلوبة.

يقدم البنك مبالغ عديدة تختلف حسب قدرة العميل علي السداد وتصل الحد الأعلى لقيمة المبلغ الي مليون ونصف المليون ريال سعودي.

فترة سداد مريحة تصل الي خمس سنوات أي 60 شهراً.

إعفاء من بنك ساب للعميل إذا حدث له الوفاة لا قدر الله أو عجز دائم.

يمكن للعميل الحصول علي تمويل أخر بعد سداد نسبة من التمويل تتخطي الـ 20 في المئة.

يُصرف التمويل دون شرط موافقة الكفيل.

شروط بنك ساب Sabb للحصول علي تمويل شخصي

بنك ساب Sabb من البنوك المعروفة في المملكة والمُكتسبة لثقة العملاء لما يقدمه البنك من قروض تحمل كامل المصدقية، فقد يوفر البنك شروط من أجل الحصول علي أي تمويل وهي كالأتي:

أن لا يقل عمر العميل المتقدم عن عمر الـ 21 عاماً، كما يجب أن لا يزيد عم عمر الـ 58 عاماً للموظفين الحكوميين. أن لا بقل عن عمر الـ 21 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً للموظفي القطاع الخاص. يجب أن لا يقل المرتب عن ثلاثة ألالاف ريال سعودي. يجب أن يتخطى تاريخ استلام العمل شهراً علي الأقل، وذلك للمواطنين السعوديين. يجب أن يتخطى تاريخ استلام العمل ثلاثة أشهر علي الأقل، وذلك للمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.