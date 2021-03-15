معلومات تهمك ……الكاتبة الصحفية / سلوى البلادي

كلنا نعلم أن الصحة التي نمتلكها و نتمتع بها هي أمانة لدينا أودعها رب الكون سبحانه وتعالى معنا، كما رزقنا بها.

وكما نعلم أيضا أن لبدننا حق علينا لذلك يجب أن نعلم كيف نتوزان صحيا؟

وكيف نتبع السلوك الصحيح؟ لكي نمنع المسببات الرئيسية للأمراض و نقي أنفسنا منها.

فالأسباب الرئيسية المسببة لتلف العقل هي:

• عدم تناول وجبة الإفطار الصباحية.

• تناول الأطعمة لحد التخمة.

• التدخين .

• التناول المفرط للسكر.

• تلوث الهواء .

• تغطية الرأس خلال النوم .

• إجهاد المخ خلال فترة المرض.

• عدم تحفيز التفكير.

• ندرة التحدث أو إجراء الحوار.

بينما الأسباب الرئيسية المسببة في إتلاف الكبد:

• النوم المتأخر.

• عدم التبول في الصباح.

• تناول الأطعمة بشراهة.

• عدم تناول إفطار الصباح.

• المبالغة في تناول الأدوية الطبية.

• إستهلاك المواد الحافظة والملونة والمحليات الاصطناعية.

• إستهلاك الزيوت غير الصحية.

• إستهلاك الأطعمة غير الطازجة أو الأطعمة المقلية المخزنة.

أما الأطعمة الخمسة الرئيسية المسببة للسرطان:

• النقانق.

• اللحوم المعالجة.

• الكعك المقلية.

• البطاطس المقلية.

• شرائح البطاطس والكعك المحلى المقرمش.